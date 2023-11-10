استقبلت سلطة الطيران المدني المصرية وفدًا من أكاديمية ناصر العسكرية بكلية الدفاع الوطني الدورة ٥٢ إدارة الأزمات خلال الزيارة السنوية التي تنظمها للدارسين ضمن برنامج الدورة التدريبية؛ حيث ضم الوفد مجموعة من الضباط المتميزين وممثلي الوزارات والجهات المدنية الدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية بهدف التعرف عن قرب على الخدمات التي تقدمها السلطة ودورها في مجال الطيران المدني.

سلطة الطيران تستقبل وفدًا من أكاديمية ناصر العسكرية لزيارة مركز العمليات وإدارة الأزمات

وتساهم هذه الزيارة أيضًا في التعرف علي الإمكانيات اللازمة لمراكز إدارة الأزمات وسبل تطبيق الاستراتيجيات المناسبة لإدارة المخاطر، بما يتماشى مع الممارسات والمبادئ الدولية وياتي ذلك في إطار تبادل الزيارات والتعاون بين الكيانات والمؤسسات المصرية العريقة.

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وهدفت الزيارة لتقديم نموذجًا تطبيقيًا للدارسين يحتذى به في التطبيق العملي لأنماط ونماذج مراكز العمليات وإدارة الأزمات وماهية إدارة المخاطر ودورها في كيفية مواجهة الأزمات المختلفة بشكل ممنهج وفعال لكافة التهديدات والمخاطر التي تواجه شركات ومؤسسات الطيران المدني، وأهم توصيات منظمة الطيران المدني الدولي.

سلطة الطيران تستقبل وفدًا من أكاديمية ناصر العسكرية



قام باستقبال الوفد الملاح هشام عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوى بسلطة الطيران المدنى المصرى نيابة عن رئيس السلطة، حيث تم تقديم شرح تفصيلي حول دور المركز من الأستاذ محمد الجمل اخصائي البحث والإنقاذ وإدارة الأزمات (مفتش بالسلطة)، وخلال الزيارة تم استعراض أحدث الأنظمة والبرامج الموجودة بالمركز وتعريفهم بدورها في إدارة أزمات الطيران المدني، موضحًا أنها تقدم صورة حية ومباشرة لحركة الطيران المدني في مصر وإطلاعهم على أحد برامج الصلاحية بشركة مصر للطيران، وكافة البرامج المتعلقة بحركة الطائرات منذ إقلاعها وحتي هبوطها، وأنظمة متابعة مراحل تجهيزات الطائرة قبل إقلاعها؛ وأحدث نظم رادارات إدارة الحركة الجوية، وبرامج متابعة الأرصاد الجوية بمختلف المطارات المصرية.

ومن جانبهم أشاد وفد الأكاديمية بالمستوى المتميز والإمكانيات المتطورة من برامج وأنظمة حديثة تسهم في وضع سيناريوهات مسبقة ومدروسه حول الأزمات والمواقف الطارئة من أجل الاستعداد الجيد لها قبل حدوثها ولإدارتها بكفاءة عالية، ويحظى المركز بالعديد من المزايا والمهام الفعالة لآلية إدارة الأزمة وسبل مواجهتها كونها تقدم خدمات تطبيقية وعملية على أرض الواقع لما يتم دراسته نظريا خلال فترة انعقاد البرنامج بالأكاديمية.

كما قام الدارسون بالاستفسار حول كيفية إنشاء مراكز مماثلة بالجهات الحكومية التابعين لها، وتعريفهم بالدور الفعال للأنظمة الحديثة والبرامج التدريبية اللازمة لإعداد مراكز إدارة الأزمات تضاهي مركز السلطة كنموذج متكامل على أعلى المستويات ولتصنيفه ضمن أهم مراكز إدارة الأزمات بالدولة.

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