ضبط حشيش داخل لعب أطفال وكشاف إضاءة بمطار القاهرة

نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، في ضبط راكب مصري بحوزته كمية من مخدر الحشيش.

ضبط مخدر الحشيش داخل لعب أطفال وكشاف إضاءة بمطار القاهرة

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وأفاد مصدر جمركي في مطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران اير كايرو القادمة من ملبينزا استوقف حسن شرف رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد خالد سعد مأمور الجمرك وأحمد الشريف رئيس القسم واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك

قام مينا رمزي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ٣ بمبني الركاب رقم ١ بتكليف سيد فؤاد رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط قطع من جوهر الحشيش المخدر مخبأة داخل لعبتي أطفال وكشاف إضاءة بوزن ١٥٠ جراما كما تم ضبط ١٧ قرصا لعقار الترامادول المخدر مع الراكب، شارك في الضبط شيماء علي مأمور الجمرك.

المضبوطات بحوزة رجال الجمارك



أمر فتحي فوزي شوكت مدير الإدارة الثانية بالانابة بمبني الركاب رقم ١ بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٦٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

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