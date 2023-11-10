أسبوع ممطر، خريطة سقوط الأمطار الأيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس الايام المقبلة، بدءا من غد السبت وحتى الخميس المقبل، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء شديد الحراة على جنوب الصعيد لطيف ليلا.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة من الساعة الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية يومى السبت والأحد.

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كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية وجاءت كالتالى:



يوم السبت



سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على شمال الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية تمتد مساء إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب الوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية على بعض المناطق على الصحراء الغربية وشمال الصعيد.



يوم الأحد

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على جنوب سلاسل البحر الأحمر والصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة تمتد خفيفة رعدية على جنوب الصعيد وسيناء على فترات متقطعة



يوم الإثنين

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من سلاسل البحر الأحمر واقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومدن القناة تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

يومى الثلاثاء والأربعاء

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر وسيناء تكون رعدية أحيانا.

يوم الخميس

سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على سيناء، لطيف ليلا.



طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس غائم القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئى على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).





جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:



اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس (مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء).

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.



وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء.



مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.



الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلى سطح الأر ويرفع نسبة رطوبة الهواء.



تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.