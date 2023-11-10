إطلاق 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين

أطلقت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل؛ 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.



وأشارت د. هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.

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لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين

وأوضحت السعيد أنها المرة الأولى التي تتاح فيها تقديم خدمات حكومية للمواطنين يوم الجمعة تيسيرًا للمواطنين وتقليلًا للوقت والجهد، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين وزارتي التخطيط والعدل لتقديم كافة خدمات التوثيق من خلال مراكز خدمات مصر المتنقلة بشكل بسيط ومُيسر.

الجيزة



وقالت السعيد إنه تم نشر عدد 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" للتوثيق منتشرة بالقاهرة الكبرى، على أن يزيد عدد تلك المراكز خلال الفترة القادمة ليغطي كافة الأماكن بالقاهرة الكبرى بهدف وصول الخدمة لأقرب مكان للمواطن.



يشار إلى أن تلك المراكز تتواجد في نقاط التمركز التالية: (مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور).

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