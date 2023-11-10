الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

المفتى: تراب الوطن مقدس عند المصريين ويضحون بأنفسهم من أجله (فيديو)

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية،فيتو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الحفاظ  على الوطن يعتبر حفاظا على الدين، لافتا إلى أنه إذا ضاع الوطن ضاع الدين.  

تمسك المصريين بأرضهم

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "رسول الله صلى الله عليه وسلم،  دافع عن المدينة المنورة عندما أمر بالقتال، فقد كان يدافع عن الوطن والدين، وفى حالنا المعاصر قد تم وضع حدود للدول، ورغم هذه الحدود نشأت علاقة على كافة المستويات من الشخص العادى والمؤسسات والجيش، من نوع خاص مع الأرض، فلا يستطيع مصرى أن يفرط فى حبة رمل، وأصبحت هذه عقيدة فى الجيش المصرى".

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واستكمل: "تراب الوطن عند المصريين مقدس، ويستطيعون أن يبذلوا أرواحهم فى مواجهة أى اعتداء، والجميع يقوم بالحفاظ على الدولة الوطنية، والذى نعتقد أنه يجب شرعا الحفاظ على الدولة الوطنية".

 

وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يعلنان تأييدهما لمواقف شيخ الأزهر المناصرة للقضية الفلسطينية

وفي سياق متصل زار الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، يرافقهما وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الأوقاف المصرية، فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر، في مقر مشيخة الأزهر الشريف.

وأكد وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية خلال الزيارة دعمهما وتأييدهما الكامل لكل مواقف فضيلة الإمام الأكبر والأزهر الشريف، وبياناته التي أصدرها نصرة للقضية الفلسطينية، وإدانته لكل جرائم الكيان الصهيوني، مؤكدين أن هذه المواقف تعكس الرؤية الواضحة والموقف التاريخي والدائم لمؤسسة الأزهر تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى، وهي القضية الفلسطينية.

وصرح وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية "يا فضيلة الإمام كلنا نقف خلفك بقوة، وندعم كل ما صدر عن مشيخة الأزهر وعن فضيلتكم من بيانات وتصريحات، وأن هذه البيانات والمواقف لا تعكس موقف الأزهر فحسب، وإنما تمثل كافة المؤسسات الدينية والمسلمين في مصر والعالم".

من جانبه، رحب شيخ الأزهر بالدكتور محمد مختار جمعة والدكتور شوقي علام، والوفد المرافق لهما، مؤكدا أن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية الأهم للمسلمين، وأن الأزهر لن يتوانى في التصدر للدفاع عن الشعب الفلسطيني، وفضح ما يتعرض له من تنكيل وظلم ومذابح ومجازر، وما يمارسه الكيان الصهيوني المحتل من اختراقات لكل المواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية.

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مفتي الديار المصرية تمسك المصريين بأرضهم شيخ الأزهر مفتى الجمهورية المدينة المنورة

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