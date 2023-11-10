الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

مجلة إنجليزية: مصر المقصد السياحي الأفضل في العالم لعام 2023

لقاءات رئيس هيئة
لقاءات رئيس هيئة تنشيط السياحة مع منظمي الرحلات الانجليز

تسلمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي جائزة مجلة Lonely Planet الإنجليزية، باعتبار مصر المقصد السياحي الأفضل لعام 2023 ضمن قائمة المقاصد العالمية وفقا للاستفتاء التي أجرته المجلة.

 جاء ذلك خلال مشاركة الوزارة في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM2023) في دورتها 44 التي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 6 وحتى 8 نوفمبر الجاري بالعاصمة البريطانية لندن.

بورصة لندن الدولية للسياحة

وفي سياق متصل، عقد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال المشاركة في البورصة، لقاءً مع ممثلي هيئة البحرين للسياحة والمعارض، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والبحرين في مجال السياحة، والتأكيد علي أهمية السياحة البينية بين البلدين، والإتفاق علي تنظيم بعض البرامج السياحية المشتركة لزيادة الحركة السياحية الوافدة من عدد من الأسواق السياحية الكبرى.

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وتناول اللقاء أيضًا إجراء بعض الاتفاقيات الثلاثية بالتعاون مع ممثلي القطاع الخاص المصري من شركات سياحية ومنشآت فندقية لدعم البرامج السياحية المقدمة من خلالهم بهدف جذب مزيد من السائحين وزيادة عدد الليالي السياحية.

منظمو الرحلات بالسوق البريطاني والأسواق الأوروبية

كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مع عدد من أهم منظمي الرحلات بالسوق البريطاني والأسواق الأوروبية المختلفة ومسئولي  عدد من شركات الطيران العالمية، حيث تم إلقاء الضوء على المستجدات التي تشهدها الحركة السياحة الوافدة من مختلف الأسواق السياحية إلى المقصد السياحي المصري، واستعراض استراتيجية الهيئة للتعاون مع شركاء المهنة في الخارج من منظمي الرحلات وشركات الطيران خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى التأكيد علي تخصيص حزمة حوافز جديدة للتوسع في مختلف الأنشطة الترويجية للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الأسواق السياحية المختلفة. 

الأحداث السياسية بالمنطقة العربية 

كما حرص رئيس هيئة تنشيط السياحة علي طمأنة منظمي الرحلات على استقرار الأوضاع في مصر والإشارة إلى التطورات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر ولا سيما جراء الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، والإجراءات التي تتخذها وزارة السياحة والآثار جراء هذه الأحداث.

ومن جانبهم، أكد منظمو الرحلات ومسئولو شركات الطيران على أهمية المقاصد السياحية المصرية بالنسبة لهم وتنوعها وزيادة حجم الطلب عليها خلال الفترة القادمة.

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