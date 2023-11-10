الأزهر: الاحتلال فقد عقله نتيجة الصمود الفلسطيني في غزة ويسعى للسيطرة على المسجد الأقصى

أوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنه في إطار العدوان الممنهج ضد الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواء في الداخل المحتل أو في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، قمعت قوات الاحتلال اليوم الجمعة المصلين في وادي الجوز بمدينة القدس المحتلة، ولم يتمكن من أداء الصلاة سوى 4 آلاف من المصلين جراء قيود الاحتلال وإجراءاته القمعية المتصاعدة ضد المصلين منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.

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صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

وأشار المرصد أنه بالرغم من ذلك فقد أدى المقدسيون صلاة الجمعة في الشوارع القريبة من أسوار البلدة القديمة بالقدس المحتلة، إلا أن قوات الاحتلال تمادت في غيها واعتدت عليهم بإطلاق المياه الكريهة العادمة والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ولاحقتهم في شوارع حي وادي الجوز للجمعة الخامسة على التوالي.



وأكد مرصد الأزهر أن الاحتلال فقد عقله وجن جنونه نتيجة الصمود الفلسطيني في غزة، ويصر على فرض السيادة الصهيونية على الأقصى وإشعال المنطقة برمتها.

استهداف مستشفيات غزة

وفي وقت سابق أوضح مرصد الأزهر أنه في إطار تكثيف الاحتلال استهدافه لمستشفيات غزة التي تأوي آلاف النازحين، ووقوع شهداء وإصابات منذ أمس الخميس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم بعد تلقيها تهديدا بالقصف الأيام الماضية، هو دليل على عزم الاحتلال تسريع عملية إخلاء شمال غزة؛ بهدف وضع حد لنزيف الخسائر في صفوف قواته واقتصاده المتزايد منذ السابع من أكتوبر نتيجة عدوانه على القطاع.



وأشار المرصد إلى أن هناك مؤشرات تثبت هذه النية، منها: صدور فتاوى الحاخامات الذين أعلنوا خلال اليومين الماضيين صراحة مباركتهم قصف المستشفيات وأن لا أبرياء في الحرب استنادًا على نصوص توراتية وهى نفس النصوص التي استعان بها نتنياهو في خطاباته، إضافة إلى تصريح وزير الدفاع الصـ هيـ وني بأنه: "لا قيود ولا حدود أمام جنودنا في غزة لاستخدام القوة"، وتزامن احتدام القصف مع أنباء عن هدن إنسانية في شمال القطاع.



لهذا حذر مرصد الأزهر من ضربات أشد فتكًا تستهدف المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة وليس محيطها أو العيادات الخارجية فقط، ما يعني سقوط آلاف الشهداء في ظل اكتظاظ المستشفيات بالنازحين والمرضى والأطقم الطبية.



وناشد المرصد المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الفلسطينيين والتحرك الجاد لوقف عمليات الإبادة الممنهجة ضده منذ أكثر من شهر.

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