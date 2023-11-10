الوطنية للانتخابات: 15 نوفمبر آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي أن آخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية 2024 في موعد غايته 15 نوفمبر الجاري، قبل موعد التصويت بـ 15 يوم.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يتم نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية خلال يومين من تاريخ تقديم التنازل.

وذلك قبل التصويت في انتخابات المصريين في الخارج والمقـرر إجراؤها أيام (1، 2، 3) من شهر ديسمبر المقبل، بينما ستُجرى الانتخابات في الداخل أيام (10 و11 و12) من شهر ديسمبر.

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القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن القائمة النهائية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وهم:

المرشح عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي رمز "النجمة".

المرشح محمد فريد سعد زهران رمز "الشمس".

المرشح عبد السند حسن محمد يمامة رمز "النخلة".

المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر رمز "السلم".

موعد بدء الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية

وبدأت فترة الدعاية الانتخابية يوم 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر المقبل.

بينما تتوقف الدعاية الانتخابية بالنسبة للانتخابات في الداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023

ضوابط الدعاية الانتخابية

وتكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.