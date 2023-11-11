السبت 11 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إزالة أبنية مخالفة في الطالبية استجابة لشكاوى المواطنين

إزالة بناء مخالف
إزالة بناء مخالف في الجيزة، فيتو

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين بشارع فيصل بحي الطالبية يتضررون فيها من وجود أعمال بناء مخالف بعقار بالشارع. 


وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحي الطالبية بمعاينة موقع الشكوى وإزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وقد تمت إزالة كافة المخالفات مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

 

تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ببولاق

وفي حي بولاق الدكرور تابع المحافظ مجهودات الحي في تنفيذ قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والخاص بإزالة دورين من العقار رقم ١ بشارع عبد الرحمن هريدي من شارع بهجت الشوربجي لما يمثله من خطورة علي السلامة الإنشائية للعقار وقد تمت إزالة الدورين بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين.

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ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية

وتمكنت جهود مباحث التموين من ضبط 119 طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو بغرض الاحتكار و128332 لتر بنزين بإجمالى 2429 قضية خلال شهر أكتوبر وتحرير 2212 محضر مخالفة لأصحابها.


شملت القضايا تحرير 1619 قضية فى مجال المحلات العامة والتى تضمنت (إدارة منشأة بدون ترخيص، عدم حمل شهادة صحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر الرسمى).


وتابع محافظ الجيزة الجهود في مجال المطاحن والمخابز والتي أسفرت عن ضبط 769 قضية شملت ( تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، عدم حمل شهادة صحية، خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، إدارة مخبز بدون ترخيص) إلى جانب 32 قضية بمجال الغش التجاري والتدليس تضمنت (حديد تسليح، أسمنت، جبس، أسمدة، مساحيق غسيل، معسل، بقوليات، عطارة، خضراوات مجمدة، مشروبات معلبة، شاي، قهوة، أرز، سمنة، عدس، مكرونة، سكر، بيض، زيت، دقيق فاخر، منتجات ألبان، معلبات) غير مطابقة للمواصفات أو غير صالحة للاستهلاك ومنتهية الصلاحية أو بغرض التجميع. 

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احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة الغش التجارى حي بولاق الدكرور حي الطالبية

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