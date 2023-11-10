الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مش لاقية نفسي، ريم البارودي تكشف أسباب اختفائها عن الساحة الفنية

ريم البارودي، فيتو
ريم البارودي، فيتو

تُعد الفنانة ريم البارودي ،  من أبرز الفنانات الشابات التي تتميز بأدائها القوي في تقمصها للشخصيات التي تقدمها في أعمالها الفنية المختلفة، سواء في السينما أو المسرح، ولديها القدرة الكبيرة على التنوع ولعب الأدوار، حيث قدمت الكوميدي والرومانسي وفتاة الحارة الشعبية وغيرها الكثير من الأدوار.

ريم البارودي، فيتو 

ريم البارودي تثير الجدل حول اختفائها

ومؤخرا أثارت ريم البارودي، جدلا كبيرا بسبب اختقائها عن الأضواء بشكل مفاجئ، وكثرت الأقاويل حول هذا الأمر، حتى إن البعض رجح  أن اختفاء "البارودي" جاء حزنا على وفاة والدها الذي رحل عن عالمنا يوم 12 يناير الماضي.

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وكشفت “البارودي  في تصريح خاص لـ"فيتو" سبب اختفائها عن السوشيال ميديا والساحة الفنية خلال الفترة الماضية، قائلة:" أنا بعيدة عن السوشيال ميديا، منذ وفاة والدي  في شهر يناير الماضي، وبحاول على قد ما أقدر أبقى موجودة وبرضو مش موجودة.

 

وأكدت ريم البارودي أنها اعتذرت أكثر من مرة عن المشاركة في عمل فني، نظرا لأنها لم تجد نفسها في شيء مختلف، قائلة:" بعتذر عن الأعمال لأني بعد نقل عام وبنات السباعي أول بطولة لي وهينزل قريب مالقتش نفسي في حاجة جديدة، وجه توقيت بابا يعني سنة ونص بعيدا عن الكاميرات.

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