الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

طرابزون يفوز علي قونيا سبور 2_1 ويصعد للمركز الثالث بمشاركة تريزيجيه

تريزيجيه، فيتو
تريزيجيه، فيتو

الدوري التركي، حقق فريق طرابزون سبور الذي يلعب ضمن صفوفه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه الفوز علي فريق قونيا سبور بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في الجولة الثانية عشر من الدوري 

أحداث المباراة 

تقدم أوناتشو بالهدف الأول لطرابزون في الدقيقة 59 

وتعادل قونيا عن طريق لوكا بريب في الدقيقة 78 

وخطف اوناتشو الهدف الثاني لطرابزون في الدقيقة 86 

وشارك تريزيجيه بديلا في اللدقيقة 70 

 

تشكيل طرابزون سبور 

حراسة المرمي: شاكير 

خط الدفاع: أيطن، بنايه، دينزفيل، لارسن 

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خط الوسط: ميندي، أوزديمير، عمر 

خط الهجوم: بيبي، فيسكا، أوناتشو 

 

 

طرابزون يفوز علي فنربخشة 

سجل النيجيري بول أونواتشو لاعب طرابزون سبور، الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 10 من الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، قدم طرابزون سبور أداءً متميزًا ونجح في إحراز هدفين متتالين في الدقيقتين 46 و47 عن طريق بيرات أوزديمير ونيكولاس بيبي.

وفي الدقيقة 61، أحرز دوشان تاديتش لاعب فنربخشة هدف فريقه الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح

وفي الدقيقة الأخيرة، احتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لمصلة فريق فنربخشة تصدى لها أيضًا دوشان تاديتش وسددها بنجاح لينتهي اللقاء بفوز طرابزون سبور بثلاثة أهداف مقابل هدفين 

 

ترتيب طرابزون سبور وفنربخشة في الدوري التركي

بتلك النتيجة يتجمد رصيد فريق فنربخشة عن 30 نقطة من 11 مباراة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي، خلف جالطة سراي المتصدر برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، بينما يرفع فريق طرابزون سبور رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن بشكتاش.

وأكمل فنربخشة مباراته بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 78، بعدما أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه اللاعب إسماعيل يوكسك، بعد اثنتين صفراوين، وذلك عقب تدخل عنيف من اللاعب على تريزيجيه. وعاد تريزيجيه من إصابة في القدم، غاب على أثرها في مباراتي فريقه طرابزون سبور الأخيرتين أمام ألانيا سبور وفاتح كاراجومروك.

شهدت المباراة تواجد محمود حسن تريزيجيه على مقاعد بدلاء فريقه طرابزون سبور، خاصة في ظل عودته مؤخرا من من إصابة في القدم، غاب على أثرها في مباراتي فريقه طرابزون سبور الأخيرتين أمام ألانيا سبور وفاتح كاراجومروك.

وشارك تريزيجيه عند الدقيقة 62 بدلًا من الإيفواري نيكولاس بيبي.

كان تريزيجيه تعرض لكدمة فى الكاحل خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام الجزائر في التوقف الدولي لشهر أكتوبر، وتجددت إصابة النجم المصري أثناء عمليات الإحماء  لنادي طرابزون سبور في مباراة فاتح قرة جمرك وتم استبداله بعدما تواجد في التشكيل الأساسي قبل انطلاق المباراة.

وشارك تريزيجيه مع طرابزون سبور في 6 مباريات خلال الموسم الحالي بالدوري التركي، صنع خلالها هدفًا وحيدًا.

وكان تريزيجيه غادر مصابًا أثناء عمليات الإحماء قبل مواجهة فريقه أمام  فاتح قره جمرك ضمن الجولة العاشرة من الدوري التركي، والتي أقيمت على ملعب "أتاتورك الأولمبي".

وتعرض تريزيجيه للإصابة مما اضطر طبيب الفريق لطلب استبعاده من المباراة ومن ثم تشخيص الإصابة الخاصة باللاعب.

وكان فيتوريا أعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بتواجد محمود تريزيجيه استعدادًا للمعسكر المقبل.

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