الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

إزالة مخالفات بناء بعقار في شارع اللبيني بحى الهرم (صور)

ازالة مخالفات بناء
ازالة مخالفات بناء بعقار بشارع اللبيني بحى الهرم، فيتو

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين بشارع اللبينى بحى الهرم يتضررون فيها من وجود أعمال بناء مخالف بعقار بالشارع  . 


وعلي الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحي الهرم بمعاينة موقع الشكوى وإزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وقد تمت إزالة كافة المخالفات مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.


وفى حى بولاق الدكرور تابع المحافظ مجهودات الحى فى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيله للسقوط والخاص بإزالة دورين من العقار رقم ١ بشارع عبد الرحمن هريدي من شارع بهجت الشوربجي لما يمثله من خطورة علي السلامة الإنشائية للعقار وقد تم إزالة الدورين بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين.

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