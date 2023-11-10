الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

العاصمة الإدارية تستضيف معسكر المنتخب الأولمبي

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي يستعد لأولمبياد باريس، فيتو

المنتخب الأولمبي، تستضيف القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معسكر المنتخب الأولمبي المقرر انطلاقه في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري، والذي يأتي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، أن ميكالي قام بزيارة القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية، كما زار أيضا المدينة الرياضية هناك، وأعجب كثيرا بالإمكانيات الكبيرة المتوفرة في المنشآت الرياضية بالعاصمة الإدارية، ليقرر إقامة معسكر نوفمبر في القرية الأولمبية، على أن يخوض الفريق تدريباته اليومية على ملعب المدينة الرياضية، والذي يبعد عن مقر إقامة الفريق ربع ساعة فقط بالسيارة. 

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تأجيل إعلان قائمة المنتخب الأولمبي

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، تأجيل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب الأولمبي، إلى يوم الأحد المقبل، بعد أن كان مقررا إعلانها اليوم الجمعة.

 

موعد انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي

ويستعد المنتخب الأولمبي للدخول في معسكر تدريبي مغلق يوم الإثنين المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وجاء قرار روجيرو ميكالي تأجيل إعلان أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه الإثنين، لحين انتهاء مباراة الأهلي مع الجونة، المقرر إقامتها مساء غد السبت على ملعب الجونة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، وخوفا من أن تعلن القائمة النهائية متضمنة أسماء لاعبي الأهلي المنضمين لمعسكر المنتخب الأولمبي، ثن يتعرض أحدهم للإصابة في لقاء الغد أمام الجونة.

القرية الأولمبية بالعاصمة الإدارية، فيتو

موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

وحدد المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي يوم الأحد 12 نوفمبر الجاري، لإعلان القائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب الأولمبي، على أن ينطلق المعسكر في اليوم التالي مباشرة ويستمر حتى الحادي والعشرين من نوفمبر.

 

مخاطبة منتخبي غينيا والكونغو

أرسل اتحاد الكرة المصري في الأيام الماضية خطابات رسمية إلى الاتحادين الغينى واتحاد الكونغو الديمقراطية، يعرض عليهما الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي المصري خلال التوقف الدولي في الفترة من 13 الـ 21 نوفمبر الجاري. 

وجاءت مخاطبة اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبي الغينى، نظرا لكون الأخير ينتظر خلال الفترة المقبلة مواجهة رابع قارة آسيا في ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد أن احتل المنتخب الغينى المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب في شهر يوليو الماضي. 

أما منتخب الكونغو الديمقراطية الأولمبي فيتم تجهيزه من أجل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 ولم يتم تسريح لاعبيه عقب إخفاقه في التأهل للأولمبياد، خاصة أن الفريق اغلب قوامه من المحترفين. 

خوض وديتين محليتين

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي الرد النهائي من المنتخبين الغينى والكونغولي، وفي حال لم يحضر الي القاهرة، فإن الجهاز الفني قد يتجه لخوض وديتين محليتين. 

وبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يتجه للتفكير في خوض مباراتين وديتين مع ناديين من أندية الدوري الممتاز، أو دوري المحترفين خلال معسكره القادم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

تلقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر المقبل لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة فى وقت لاحق.

وبدأ المنتخب الأولمبي المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها في معسكره المقبل بناء على اختيارات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي.

 

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