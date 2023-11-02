أزمة تواجه المنتخب الأوليمبي.. واستياء ميكالي قبل معسكر نوفمبر

المنتخب الأولمبي، سادت حالة من الاستياء على البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي، بسبب عدم توفير مباراة ودية بمعسكر نوفمبر.

وأعرب ميكالي عن غضبه لمحمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الاوليمبي، والذي أكد أنه من الضروري توفير مباراة ودية للفراعنة لعدم اهتزاز برنامج المنتخب الذي يستعد لأولمبياد باريس 2024.

وأكد بركات أن كافة ما طلبه ميكالي عن برنامج استعدادات المنتخب لأولمبياد باريس كان جاهز حتى المباراة الودية ولكن مع اعتذار منتخب أمريكا أدى إلى تخبط برنامج الفراعنة في معسكر نوفمبر.وعلى الرغم من إرسال اتحاد الكرة لعدد من المنتخبات تمهيدًا لمواجهتها وديًا إلا أنه لم يلتق أي ردود خاصة وان غالبية المنتخبات اتفقت بالفعل على مباريات ودية بأجندة نوفمبر.

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وتكمن الأزمة في عدم توفير مباريات ودية حتى الآن في الأجندة الدولية للمنتخب خاصة بعد اعتذار منتخب أمريكا عن التواجد في القاهرة بسبب ظروف الطيران.

ويبحث المنتخب الأولمبي عن اي منتخب يتم مواجهته وديا في أجندة نوفمبر في ظل أزمة ميكالي باتفاق جميع المنتخبات على مباريات ودية، وفي حالة عدم توفير لقاء سيتم الاكتفاء بتدريبات اللاعبين.

وتلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، صدمة جديدة من جانب مسئولي المنتخب الأولمبي السعودي.

وكان اتحاد الكرة خاطب نظيره السعودي طالبا مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الودية الرباعية التي تنظمها السعودية خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين

وجاء ذلك بعد اعتذار المنتخب الأمريكي عن الحضور إلى القاهرة لمواجهة نظيره المصري في مباراتين وديتين خلال نفس الفترة، إلا أن المنتخب السعودي رفض طلب منتخب مصر في الدورة الودية، مبررا رفضه بأن المدير الفني للأخضر يرغب في الاحتكاك مع منتخبات آسيوية إستعدادا لبطولة أمم آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتشهد الدورة الودية الرباعية التي تنظمها السعودية مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

تلقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر المقبل لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة فى وقت لاحق.

وبدأ المنتخب الأولمبي المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها في معسكره المقبل بناء على اختيارات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي.

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لأخبار منتخب مصر الأولمبي، تطورات أزمة إيقاف محمود صابر لاعب بيراميدز، وأحد الركائز الأساسية في تشكيلة المنتخب الأولمبي، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة نهائي أمم أفريقيا تحت 23 التي أقيمت في المغرب في شهر يوليو الماضي، ما يستدعي إيقافه في أول مباراتين للمنتخب المصري في أولمبياد باريس.

محاولات تخفيف عقوبة محمود صابر

وكان اتحاد الكرة المصري قدم التماسا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عقب انتهاء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب من أجل تخفيف العقوبة اللاعب إلى مباراة واحدة بدلا من مباراتين، إلا أن لجنة الانضباط بالكاف رفض الالتماس المقدم من الاتحاد المصري.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لفيتو، أن اتحاد الكرة تقدم بالتماس جديد قبل أسابيع قليلة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من أجل تخفيف عقوبة لاعب المنتخب الأولمبي محمود صابر من الإيقاف مباراتين إلى مباراة واحدة، إلا أن الكاف رفض مجددا الطلب المصري، ولكن اتحاد الكرة لم ييأس وسيواصل محاولاته من أجل تخفيف عقوبة اللاعب إلى مباراة واحدة.

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