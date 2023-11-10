الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

المنتخب الأولمبي ينتظر رد غينيا والكونغو لمواجهاتهما وديا بمعسكر نوفمبر

منتخب مصر الأوليمبي،
منتخب مصر الأوليمبي، فيتو

المنتخب الأولمبي، أرسل اتحاد الكرة المصري في الأيام الماضية خطابات رسمية إلى الاتحادين الغينى واتحاد الكونغو الديمقراطية، يعرض عليهما الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخب الأولمبي المصري خلال التوقف الدولي في الفترة من 13 الـ 21 نوفمبر الجاري. 

وجاءت مخاطبة اتحاد الكرة للمنتخب الأولمبي الغينى، نظرا لكون الأخير ينتظر خلال الفترة المقبلة مواجهة رابع قارة آسيا في ملحق التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بعد أن احتل المنتخب الغينى المركز الرابع في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب في شهر يوليو الماضي. 

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أما منتخب الكونغو الديمقراطية الأولمبي فيتم تجهيزه من أجل المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2025 ولم يتم تسريح لاعبيه عقب إخفاقه في التأهل للأولمبياد، خاصة أن الفريق اغلب قوامه من المحترفين. 

 

خوض وديتين محليتين

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة روجيرو ميكالي الرد النهائي من المنتخبين الغينى والكونغولي، وفي حال لم يحضر الي القاهرة، فإن الجهاز الفني قد يتجه لخوض وديتين محليتين. 

وبدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، يتجه للتفكير في خوض مباراتين وديتين مع ناديين من أندية الدوري الممتاز، أو دوري المحترفين خلال معسكره القادم في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر الجاري.

استياء ميكالي

سادت حالة من الاستياء على البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي، بسبب عدم توفير مباراة ودية بمعسكر نوفمبر.

وأعرب ميكالي عن غضبه لمحمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي، والذي أكد أنه من الضروري توفير مباراة ودية للفراعنة لعدم اهتزاز برنامج المنتخب الذي يستعد لأولمبياد باريس 2024.

وأكد بركات أن كافة ما طلبه ميكالي عن برنامج استعدادات المنتخب لـأولمبياد باريس 2024 كان جاهز حتى المباراة الودية ولكن مع اعتذار منتخب أمريكا أدى إلى تخبط برنامج الفراعنة في معسكر نوفمبر.وعلى الرغم من إرسال اتحاد الكرة لعدد من المنتخبات تمهيدًا لمواجهتها وديًا إلا أنه لم يلتق أي ردود خاصة وان غالبية المنتخبات  اتفقت بالفعل على مباريات ودية بأجندة نوفمبر.

وتكمن الأزمة في عدم توفير مباريات ودية حتى الآن في الأجندة الدولية للمنتخب خاصة بعد اعتذار  منتخب أمريكا عن التواجد في القاهرة بسبب ظروف الطيران.

روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، فيتو

ويبحث المنتخب الأولمبي عن أي منتخب يتم مواجهته وديا في أجندة نوفمبر في ظل أزمة ميكالي باتفاق جميع المنتخبات على مباريات ودية، وفي حالة عدم توفير لقاء سيتم الاكتفاء بتدريبات اللاعبين.

أمريكا تعتذر عن مواجهة المنتخب الأولمبي

تلقى المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اعتذارًا من نظيره المنتخب الأمريكي عن اللقاء الودي الذي كان من المقرر أن يقام بالقاهرة خلال فترة التوقف الدولية نوفمبر المقبل لظروف خاصة بالطيران خلال هذه الفترة، وطلب المنتخب الأولمبي الأمريكي إقامة المباراة فى وقت لاحق.

وبدأ المنتخب الأولمبي المفاضلة بين وديات أخرى من خلال عروض تلقاها من بعض المنتخبات الأخرى لأدائها في معسكره المقبل بناء على اختيارات الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالي.

 

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