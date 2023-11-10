تعرف على مستندات إبراز 5 خدمات بالمراكز التكنولوجيا

أطلقت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل؛ 12 مركزا تكنولوجيا متنقلا "خدمات مصر" لتقديم خدمات التوثيق للمواطنين، وذلك استكمالًا لتيسير الخدمات الحكومية على المواطن وفي إطار التكليفات الرئاسية بهذا الشأن.

وأشارت د. هالة السعيد إلى الدور المهم الذي تقوم به مراكز خدمات مصر التكنولوجية المتنقلة، لافتة إلى إتاحة عمل تلك المراكز طوال أيام الأسبوع، وبداية من اليوم ستعمل المراكز في أيام الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك تيسيرا على المواطن في القيام بتعاملاته المختلفة.

ترصد فيتو لقرائها الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على أبرز 5 خدمات:

يحصل عليها المواطنون من المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة التابعة لمحل إقامة كل مواطن وفي السطور التالية نبرز أهم هذه الخدمات والمستندات المطلوبة من راغب الخدمة..

أولا-طلب ترخيص أعمال بناء (تعديل)

المستندات المطلوبة..

-صورة من المستند الدال على ملكية الأرض موضوع الترخيص.

-صورة من بطاقة الرقم القومي لمن سيصدر الترخيص باسمه.

-تفويض أو توكيل رسمي باسم المالك أو من ينوب عنه المهندس أو المكتب الهندسي للسير في إجراءات استخراج الترخيص.

-حساب قيمة تكاليف الأعمال.

-شهادة صلاحية الأعمال للترخيص.

-صورة بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الصادرة عن الجهة الإدارية المختصة موقعه من المهندس أو المكتب الهندسي.

-ثلاث نسخ من الرسومات الهندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الهندسي قبل التعديل وبعد التعديل.

-وثيقة تأمين مرفق بها نسخة من الرسومات الإنشائية المعتمدة من مكتب الجمعية المصرية.

-تقرير من مهندس إنشائي له خبرة لا تقل عن 15 عامًا أو مكتب هندسي إنشائي تكون خبرة المسئول عنه مصدر التقرير لا تقل عن 15 عامًا.





ثانيا -طلب ترخيص أعمال بناء (تشطيبات خارجية)

_ المستندات المطلوبة..

_رسومات الواجهة.





ثالثا-طلب ترخيص أعمال بناء (ترميم)

المستندات المطلوبة..

-القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.



-تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب، وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وأن يشتمل التقرير على أسلوب التدعيم أو الترميم وتفاصيل التنفيذ، بما يحقق الأمان الكافي أثناء وبعد التنفيذ، مصحوبًا بالرسومات الإنشائية اللازمة.

-مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.

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رابعا_استخراج رخصة هدم منشآت آيلة للسقوط (جزئى-كلي)..

_المستندات المطلوبة..



-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك مقدم طلب الترخيص.

-قرار نهائي بالهدم والصادر من الجهة الإدارية طبقًا للمادتين 90، 92 من القانون.

-تقرير من مهندس إنشائي خبرته لا تقل عن سبع سنوات موضحًا به الطريقة المستخدمة لتنفيذ عملية الهدم، والاحتياطات اللازمة لتأمين الشاغلين والمارة والمنشآت المجاورة.





خامسا-طلب تصريح بتوصيل مرافق دائمة (كهرباء - مياه - غاز - صرف صحي)

_المستندات المطلوبة..



-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة فوتوغرافية للعقار.

-شهادة صلاحية المبنى للإشغال مرفق بها نسخة من الرسومات معتمدة من المهندس المشرف.

-صورة رخصة المباني.

-تقرير ربع سنوي من المهندس المشرف على الأعمال المرخص بها.

-أصل إيصال التأمينات.

-إخطار بدء التنفيذ.

-صورة عقد المقاولة.

-صورة شهادة الإشراف.

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