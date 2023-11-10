الجمعة 10 نوفمبر 2023
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اقتصاد

المدة المطلوبة لظهور نقاط ولاء بنك مصر في حساب العملاء

بنك مصر،فيتو
بنك مصر،فيتو

يطرح العديد من عملاء بنك مصر تساؤلات حول  نقاط ولاء بنك مصر، وموعد ظهورها في الحساب عقب عمليه الشراء.

 

نقاط ولاء بنك مصر 

وبحسب بيانات بنك مصر يتم تسجيل النقاط على حساب العميل بموقع BM REWARDS  فى فترة تتراوح من 3 إلى 6  أيام عمل من تاريخ قيد عمليات المشتريات.

 

ونقاط ولاء هي برنامج مكافآت من بنك مصر عن كل عملية شراء منفذة محليا ببطاقات بنك مصر الائتمانية والخصم الفوري المحددة بالبرنامج.

 

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

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ومن جانب آخر يقدم بنك مصر لعملائه خدمات متنوعة وعديدة منها تمويل أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ودعم الصناعة والإنتاج.

 

وتشمل قائمة الخطوات والإجراءات التي يقدمها بنك مصر للعملاء في ذلك الإطار العديد من النقاط الضرورية الواجب توافرها للحصول على التمويل.

 

شروط قرض المشروعات في بنك مصر 

واشترط بنك مصر أن يكون نشاط العميل داخل نطاق المدينة والقرى والمراكز التابعة لها التي يقع فيها الفرع المانح بالإضافة إلى المدن ومراكز المحافظات المجاورة التي لا يوجد بها فرع أو يوجد بها فرع ولا يقوم بتقديم هذه الخدمة بالإضافة إلى الشروط التالية:  

 

1- أن يكون النشاط قائما منذ سنة على الأقل سواء كان العميل يزاول النشاط ومستمر في مزاولته بمحل إقامته وسكنه أو يوجد محل نشاط مستقل (ما عدا منتجات مشروعك 1 و2 يُتاح منح المشروعات الجديدة).

 

٢_يشترط وجود ضامن متضامن مستعلم عنه استعلام شامل وجيد.

 

٣_أن يكون العميل صاحب النشاط مصري الجنسية كامل الأهلية حسن السمعة ولا يقل عمره عن 21 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في تاريخ استحقاق القرض، وفى حالة زيادة العمر عن 65 عامًا يشترط أن يكون عمر الضامن أقل من 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

 

٤_أن يجيد العميل أو ضامنة القراءة والكتابة على الأقل.

 

٥_يتم إصدار قرض واحد للعميل والمنشأة معًا وفي حالة الشركات لا يجوز لأكثر من شريك الاقتراض على ذات المنشأة.

 

٦_ألا يكون الضامن للعميل طالب القرض قاصرًا أو ضامنًا لعميل آخر.

 

٧_في حالة وجود تقييم رقمي في تقرير الاستعلام الائتماني I-Score يجب أن يكون مرضى على الأقل لكل من العميل والضامن والشركاء وجيد على الأقل للمنشأة، وعدم وجود إجراءات قضائية ضد العميل، وأن يكون العميل والضامن والشركاء والمنشأة غير مدرجين بالقوائم السلبية طرف أحد البنوك مع الالتزام بمعايير الانتظام والمتأخرات.

 

٨_أن تكون قيمة القسط الشهري للقرض تتناسب مع أرباح العميل من النشاط.

 

٩_ألا توجد ضمانات تبادلية بين المدين والضامن.

 

١٠_عدم حصول العميل على قروض مشروعات صغيرة قائمة وذلك قبل الموافقة على منح التمويل متناهي الصغر.

 

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أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عملاء بنك مصر نقاط ولاء بنك مصر

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