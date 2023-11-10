مزايا تحصل عليها الشركات من الانضمام لبرنامج المسافر الدائم لمصر للطيران

تتيح شركة مصر للطيران، برنامج المسافر الدائم للركاب على متن رحلاتها، والذي يضيف للمسافرين العديد من المزايا خلال السفر على متن رحلات مصر للطيران، ويصل عدد المستويات الخاصة بالبرنامج إلى خمسة مستويات هي: "الأزرق والفضي والذهبي والإيليت والبلاتيني".

ويأتي ذلك فى ضوء اهتمام الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية بتقديم الخدمات والمميزات لعملائها من مختلف الشرائح سواء من الأفراد أو الشركات لجعل تجارب سفرهم أكثر راحة واستفادة.

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وتتيح مصر للطيران لعملائها من الشركات والمؤسسات (Corporate Plus Program) ضمن برنامج المسافر الدائم للشركة EGYPTAIR Plus.

وتوفر هذه الخدمة الجديدة لعملاء مصر للطيران من الشركات وهي إمكانية الحصول على أميال سفر على رحلات مصر للطيران تُمنح لصالح الشركات من خلال سفر موظفيها.

ومن ثم يمكن للشركات تجميع وإستخدام هذه الأميال في إصدار تذاكر طيران أو تعلية درجة السفر سواء على رحلات مصرللطيران أو رحلات تحالف ستار أو شراء وزن اضافى على رحلات مصرللطيران وغيرها من المميزات التي يوفرها برنامج المسافر الدائم ".

مستوي الإيليت

يعتبر اخر مستوي اتاحته مصر للطيران من البرنامج، حيث يتيح العديد من المزايا الجديدة حيث يسمح للعملاء الذين حققوا 300 ألف ميل من أميال السفر من تاريخ وصولهم إلى المستوى الذهبي بالانتقال إلى مستوى العضوية الإيليت الجديد.

ويمنح هذا المستوى الحصول على نسبة أميال إضافية بنسبة "35 %" عند السفر على رحلات مصر للطيران مما يتيح للعملاء فرصة أكبر لإستبدال اميالهم بتذاكر سفر سواء على رحلات مصر للطيران أو على أي شركة من شركات تحالف ستار.

واستحدثت الشركة مزايا جديدة تتيح لأعضاء مستويي الإيليت والبلاتيني إمكانية تحويل الأميال لأعضاء آخريين من إختيارهم وكذلك إمكانية شراء الأميال للاحتفاظ بالمستوى سواء الإيليت أو البلاتيني، وجاء اختيار مميزات العضوية الجديدة أو شكل البطاقة بناءًا على دراسة لاحتياجات السوق.

وتسمح المزايا الجديدة للأعضاء بمستويي الإيليت والبلاتيني التمتع بإمكانية شراء أميال للحفاظ على مستوى العضوية بالإضافة الى العديد من المميزات الأخرى على رحلات مصر للطيران أو الشركات الأعضاء بتحالف ستار مثل إمكانية دخول حاملي البطاقات الذهبية والإيليت والبلاتينية إلى أكثر من 1000 استراحة حول العالم وغيرها من المميزات.

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