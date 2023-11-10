محافظ الجيزة يتفقد محور عمرو بن العاص بالهرم وترسا (فيديو)

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الجمعة مطلع محور عمرو بن العاص بشارع الهرم.

كما تفقد المحافظ طريق محور عمرو بن العاص على شوارع الثلاثيني والمحولات ترسا.

اعتماد المخططات التفصيلية

وفي سياق منفصل، أكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

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وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى (عين العزة، الريس، الزبو، عين القصر، الجزائر، مارود، العجوز، الحارة، قبالة، منديشة) التابعة لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى وقرى (كفر حكيم، كومبرة) التابعة لمركز ومدينة كرداسة وقرية غمازة الكبرى التابعة لمركز ومدينة الصف.

وأكد محافظ الجيزة أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه، على أن يتم عرض الموضوع على المجلس الشعبى المحلى فى أول دور انعقاد له.

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