الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد محور عمرو بن العاص بالهرم وترسا (فيديو)

محافظ الجيزة في جولة
محافظ الجيزة في جولة تفقدية بالمحافظة، فيتو

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الجمعة مطلع محور عمرو بن العاص بشارع الهرم.

كما تفقد المحافظ طريق محور عمرو بن العاص على شوارع الثلاثيني والمحولات ترسا.

اعتماد المخططات التفصيلية

وفي سياق منفصل، أكد اللواء أحمد راشد أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

Advertisements

وأشار محافظ الجيزة إلى أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى (عين العزة، الريس، الزبو، عين القصر، الجزائر، مارود، العجوز، الحارة، قبالة، منديشة) التابعة لمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى وقرى (كفر حكيم، كومبرة) التابعة لمركز ومدينة كرداسة وقرية غمازة الكبرى التابعة لمركز ومدينة الصف. 

وأكد محافظ الجيزة أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030  

وشمل قرار محافظ الجيزة بأنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية إتخاذ اللازم نحو تنفيذه، على أن يتم عرض الموضوع على المجلس الشعبى المحلى فى أول دور انعقاد له.

تفاصيل القمة المصرية القطرية (صور)

إقبال على حملة مجلس القبائل المصرية للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

احمد راشد محافظ الجيزة الجيزة الشعب الفلسطين المخططات التفصيليه شارع الهرم فلسطيني قرية غمازة الكبري محافظ الجيزة محور عمرو بن العاص

مواد متعلقة

إزالة 56 مكمورة فحم بالبحيرة لمخالفة الاشتراطات البيئية

لحظة تسلم جيش الاحتلال لـ 2500 طن من الأسلحة في ميناء أشدود (فيديو)

الأهلي يخسر أكرم توفيق أمام الجونة غدا

إحالة دراسة عن أسواق الكربون للحكومة، حصاد مجلس الشيوخ في أسبوع

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا عن السعر الرسمي، تعرف على أسعار السجائر في الأسواق

العربية: توافق على صفقة تبادل أسرى بين حماس والاحتلال

3 صور ترصد توديع الرئيس السيسي لأمير قطر

ننشر جدول مباريات الأهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

أخبار الأهلي، الفريق يطير إلى الغردقة لمواجهة الجونة وبيرسي تاو يقود التشكيل المتوقع للقاء

حنان مطاوع توجه رسالة لجمهورها بعد عرض حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي

أسعار الذهب اليوم الجمعة، آخر تحديث

Advertisements

منوعات

المزيد

بقلب محب وأيدٍ خادمة لآل البيت، أم محمد تقدم الطعام لزوار الإمام الحسين (صور)

دراسة علمية: السلاحف العملاقة بالانقراض بسبب البلاستيك

مليون شخص طلبوا مرافقته، الملياردير الياباني يقرر تأجيل رحلته حول القمر

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 10-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الجمعة 10-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

جدول مواعيد إصدار أفلام عالم مارڤل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 فضائل قراءة المعوذتين صباحا ومساء ومواطن قراءتها الواردة عن النبي

تفسير حلم أكل اللحم في المنام وعلاقته بالضيق والمرض وقطع الرحم

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

المزيد
الجريدة الرسمية