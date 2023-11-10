الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

لوقف إطلاق النار بغزة والتنديد بالانحياز للاحتلال، متظاهرون أمام مقر صحيفة نيويورك تايمز

تظاهرات أمام نيويورك
تظاهرات أمام نيويورك تايمز ضد العدوان على غزة، فيتو

نظم متظاهرون تظاهرات حاشدة أمام مقر صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الجمعة؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

كما اتهم المتظاهرون وسائل الإعلام بإظهار الانحياز تجاه إسرائيل في تغطيتها للحرب خلال العدوان على غزة.

انحياز الصحف الغربية مع إسرائيل ضد الفلسطينيين

وشهدت المظاهرات الأحدث في سلسلة من المظاهرات شبه الليلية منذ بداية الحرب مسيرة الآلاف في وسط مانهاتن للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على غزة.

كما انضم للتظاهرات مجموعة صغيرة من المتظاهرين بقيادة العاملين في مجال الإعلام يطلقون على أنفسهم اسم "كتلة الكتاب" أمام مبنى التايمز وهم يحملون لافتة تدعو إلى وقف إطلاق النار.

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وظل المتظاهرون أكثر من ساعة، يقرأون أسماء آلاف الفلسطينيين الذين  استشهدوا في غزة، بما في ذلك ما لا يقل عن 36 صحفيًا تأكدت وفاتهم منذ بدء الحرب.
وقاموا بتوزيع أعداد من صحيفة  تتحدث عن - "جرائم الحرب في نيويورك" - التي اتهمت وسائل الإعلام بـ "التواطؤ في غسيل أموال الإبادة الجماعية" ودعت هيئة تحرير صحيفة التايمز إلى دعم وقف إطلاق النار علنًا.

 انتفاضة الصحافة الغربية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الجمعة، قالت أن أكثر من 750 صحفيًا في "رويترز" و"واشنطن بوست" الأمريكية وغيرها وقعوا رسالة احتجاج على كيفية تغطية أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما لفت التقرير الأمريكي إلى أن الوثيقة تدين قتل إسرائيل للصحفيين.

750 صحفيا يرفضون التغطية الإعلامية المنحازة لإسرائيل

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الرسالة ضمت صحفيين يعملون في رويترز ولوس أنجلوس تايمز وبوسطن جلوب وواشنطن بوست، وقالت إن غرف الأخبار مسؤولة عن الخطاب اللاإنساني الذي يبرر التطهير العرقي للفلسطينيين.
ولفت التقرير إلى أن الرسالة الموقعة تكشف الانقسامات والإحباط داخل غرف الأخبار الأمريكية بشأن كيفية تغطية الصراع في غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

في اليوم الـ 35 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة،استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في القطاع ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، عن استهداف جديد طال مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بقذائف مدفعية مما أدى إلى استشهاد مواطن واصابة طفل من النازحين.
وقصفت طائرات الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث نصبت خيام للنازحين إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10818 شهيدًا من بينهم 4412 طفلًا و2918 سيدة و667 مسنًّا وإصابة 26905 مواطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة.

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