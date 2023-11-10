الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

ولي العهد السعودي يدعو إلى إيقاف الحرب في غزة ووقف التهجير القسري للفلسطينيين (فيديو)

ولي العهد السعودي،
ولي العهد السعودي، فيتو

دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، إلى وقف الحرب في غزة.
وقال خلال القمة الإفريقية السعودية التي تستضيفها العاصمة الرياض ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي والإنساني.

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وأضاف، نؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري.

ولفت إلى أن المملكة والدول الإفريقية تدعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

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ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

 

في اليوم الـ 35 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة،استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في القطاع ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، عن استهداف جديد طال مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بقذائف مدفعية مما أدى إلى استشهاد مواطن واصابة طفل من النازحين.
وقصفت طائرات الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث نصبت خيام للنازحين إلى جانب خيمة للصحافيين، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10818 شهيدًا من بينهم 4412 طفلًا و2918 سيدة و667 مسنًّا وإصابة 26905 مواطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة.

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