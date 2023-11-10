750 صحفيًا يوقعون رسالة تنتقد تغطية وسائل الإعلام الغربية المنحازة لإسرائيل (فيديو)

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الجمعة، أن أكثر من 750 صحفيًا في "رويترز" و"واشنطن بوست" الأمريكية وغيرها يوقعون رسالة احتجاج على كيفية تغطية أحداث العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما لفت التقرير الأمريكي إلى أن الوثيقة تدين قتل إسرائيل للصحفيين.

750 صحفيا يرفضون التغطية الإعلامية المنحازة لإسرائيل

وأشار التقرير الأمريكي إلى أن الرسالة ضمت صحفيين يعملون في رويترز ولوس أنجلوس تايمز وبوسطن جلوب وواشنطن بوست، وقالت إن غرف الأخبار مسؤولة عن الخطاب اللاإنساني الذي يبرر التطهير العرقي للفلسطينيين.

ولفت التقرير إلى أن الرسالة الموقعة تكشف الانقسامات والإحباط داخل غرف الأخبار الأمريكية بشأن كيفية تغطية الصراع في غزة.

Advertisements

صحفيون يحتجون في بهو "نيويورك تايمز" على الانحياز لإسرائيل في تغطيتها للحرب#حرب_غزة pic.twitter.com/LDLLAvMKUS — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 10, 2023

من ناحية أخرى، تداول مقطع مصور نشرته “ قناة الجزيرة ” الإخبارية لصحفيين يحتجون في بهو "نيويورك تايمز" على الانحياز لإسرائيل في تغطيتها للحرب.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

في اليوم الـ 35 من العدوان الإسرائيلي على غزة، واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة،استهداف المستشفيات ومركبات الإسعاف في القطاع ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، الدكتور أشرف القدرة، عن استهداف جديد طال مستشفى الولادة في مجمع الشفاء الطبي بقذائف مدفعية مما أدى إلى استشهاد مواطن واصابة طفل من النازحين.

وقصفت طائرات الاحتلال محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة، حيث نصبت خيام للنازحين إلى جانب خيمة للصحفيين، ما أسفر عن استشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 10818 شهيدًا من بينهم 4412 طفلًا و2918 سيدة و667 مسنًّا وإصابة 26905 مواطنين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة.