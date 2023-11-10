ضبط 62 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 62392 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (14015) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (572) مخالفة السير بدون تراخيص، (173) مخالفة دراجة نارية، (1314) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، (31) مخالفة موقف عشوائي، (13) مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.
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