الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 62 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط ‏62392 مخالفة
ضبط ‏62392 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق، فيتو

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة.

الأمن العام يقضي على بؤرة مخدرات في الشرقية ويضبط 2 من العناصر الإجرامية

سقوط عاطلين لحيازتهما كميات من مخدري الآيس والبودر في بولاق الدكرور

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 62392 مخالفة مرورية متنوعة من بينها (14015) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (572) مخالفة السير بدون تراخيص، (173) مخالفة دراجة نارية، (1314) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، (31) مخالفة موقف عشوائي، (13) مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Advertisements

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مخالفة تجاوز السرعة المقررة مخالفة السير بدون تراخيص مخالفة دراجة نارية مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول مخالفة شروط التراخيص

مواد متعلقة

الأمن العام يقضي على بؤرة مخدرات في الشرقية ويضبط 2 من العناصر الإجرامية

سقوط عاطلين لحيازتهما كميات من مخدري الآيس والبودر في بولاق الدكرور

تحرير 2163 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأمن العام يضبط صيدليا هاربا من 219 سنة سجن ومزارعا هاربا من الإعدام

ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 843 حكما قضائيا متنوعا في دمياط وأسوان

مقتل طالب في مشاجرة مع عاطل وأصدقائه بدمياط

حملة بمحيط مدارس بلقاس تضبط 30 واقعة تحرش بالطالبات و4 قضايا تسوّل

ضبط 4 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في المنوفية

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

نتنياهو: السنوار لا يزال في غزة وسنصل إليه

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

الأهلي أمام الجونة، تعرف على مشوار الفريقين بالدوري الموسم الحالي

رضا سليم يظهر في الأهلي، وكولر يجتمع باللاعب في التتش

باول: لن نتردد في تشديد السياسة النقدية، وخبير: هذا ما سيحدث فى البورصة المصرية

تعرف على عقوبة المتحرش في حالات الأسرة والعمل والدراسة

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق التهم مخزن أخشاب في حدائق الأهرام

Advertisements

منوعات

المزيد

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بالأرقام، أنشيلوتي أكثر مدرب تحقيقا للفوز في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية