الأمن العام يقضي على بؤرة مخدرات في الشرقية ويضبط 2 من العناصر الإجرامية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الشرقية – المنوفية– الأقصر" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت تلك الجهود عن القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات في أولاد صقر وضبط اثنين من العناصر الإجرامية في المنوفية والأقصر.



مديرية أمن الشرقية

وتم ضبط (تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، تخصصوا فـى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدرى "الهيروين- الآيس" - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).



مديرية أمن المنوفية

كما تم ضبط ( عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الشهداء، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش والهيدرو" - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار).



مديرية أمن الأقصر

وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقة).

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وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.