الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الأمن العام يقضي على بؤرة مخدرات في الشرقية ويضبط 2 من العناصر الإجرامية

الأمن العام ينهي
الأمن العام ينهي بؤرة مخدرات في الشرقية، فيتو

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الشرقية – المنوفية– الأقصر" جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت تلك الجهود عن القضاء على بؤرة لتجارة المخدرات في أولاد صقر وضبط اثنين من العناصر الإجرامية في المنوفية والأقصر.

سقوط عاطلين لحيازتهما كميات من مخدري الآيس والبودر في بولاق الدكرور

تحرير 2163 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني


مديرية أمن الشرقية
وتم ضبط (تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية) بدائرة مركز شرطة أولاد صقر، تخصصوا فـى الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية من مخدرى "الهيروين- الآيس" - بندقية خرطوش - فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة). 

 
مديرية أمن المنوفية
كما تم ضبط ( عاطل - له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الشهداء، وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش والهيدرو" - بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار).

مديرية أمن الأقصر
وتم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى وطلقة). 

Advertisements


وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

قطاع الأمن العام الاتجار بالمواد المخدرة مديرية امن الشرقية مديرية أمن المنوفية مديرية أمن الأقصر

مواد متعلقة

سقوط عاطلين لحيازتهما كميات من مخدري الآيس والبودر في بولاق الدكرور

تحرير 2163 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأمن العام يضبط صيدليا هاربا من 219 سنة سجن ومزارعا هاربا من الإعدام

ضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ 843 حكما قضائيا متنوعا في دمياط وأسوان

مقتل طالب في مشاجرة مع عاطل وأصدقائه بدمياط

حملة بمحيط مدارس بلقاس تضبط 30 واقعة تحرش بالطالبات و4 قضايا تسوّل

ضبط 4 أشخاص بتهمة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي في المنوفية

حريق يلتهم مخزن أخشاب فى حدائق الأهرام

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

نتنياهو: السنوار لا يزال في غزة وسنصل إليه

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

الأهلي أمام الجونة، تعرف على مشوار الفريقين بالدوري الموسم الحالي

رضا سليم يظهر في الأهلي، وكولر يجتمع باللاعب في التتش

باول: لن نتردد في تشديد السياسة النقدية، وخبير: هذا ما سيحدث فى البورصة المصرية

تعرف على عقوبة المتحرش في حالات الأسرة والعمل والدراسة

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق التهم مخزن أخشاب في حدائق الأهرام

Advertisements

منوعات

المزيد

ركبت أعلى موجة، فدخلت موسوعة "جينيس"

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بالأرقام، أنشيلوتي أكثر مدرب تحقيقا للفوز في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الأحاديث الواردة في فضل سورة يس صحيحة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية