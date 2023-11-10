الجمعة 10 نوفمبر 2023
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حوادث

سقوط عاطلين لحيازتهما كميات من مخدري الآيس والبودر في بولاق الدكرور

سقوط عاطلين لحيازتهما
سقوط عاطلين لحيازتهما كميات من مخدرى الآيس والبودر فى بولاق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدري "الآيس، والبودر" – سلاح أبيض – مبالغ مالية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والتعاطي، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامي، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

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