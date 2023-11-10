الجمعة 10 نوفمبر 2023
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محافظات

المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة في الدقهلية اليوم

عبد السند يمامة نرشح
عبد السند يمامة نرشح رئاسة الجمهورية ورئيس حزب الوفد فيتو

انتخابات الرئاسة، تشهد محافظة الدقهلية اليوم تنظيم حزب الوفد في المحافظة، المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد،  في قرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد.


واوضح  المستشار طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب، إن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الدكتور عبد السند يمامة، وسيكون بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية وقيادات الحزب جميعا  في وجه بحري، وسيكون المؤتمر في ميت فارس، في تمام الساعة الرابعة والنصف، حتى الساعة السابعة مساء.

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وكشف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر يدور حول ما يحدث في قطاع غزة، والمجازر التي تشهدها البلاد من العدوان الإسرائيلي، والحديث عن التعاملات الدولية والخارجية بشكل دبلوماسي

 

وتابع عبد العزيز أن المؤتمر يؤكد دعمنا الدائم للقضية الفلسطينية، ورفضنا ما يحدث بها من أحداث مأساوية، تنافى مع كل معاني الإنسانية.

ولفت إلى أن حزب الوفد منذ تأسيسه عام 1919، كانت وما زالت القضية الفلسطينية ضمن أولوياته، ومن أوائل الأحزاب في دعم هذه القضية، بالإضافة إلى عرض البرنامج الرئاسي، والرؤية الشاملة للمرشح الرئاسي أمام المواطنين.

 

إنتخابات الرئاسة، وتقدم الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بأوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية للهيئة الوطنية للإنتخابات فى التاسع من أكتوبر الماضى وحصل يمامة على ٢٧ تزكية من نواب البرلمان واختار رمز النخلة فى الانتخابات وهو الرمز التاريخي لحزب الوفد.

الانتخابات الرئاسية، وتولى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رئاسة الحزب منذ ما يقرب من عام ونصف من الآن، بعدما فاز على المستشار بهاء أبو شقة، فى انتخابات رئاسة الحزب الأخيرة.

وعلى مدى مسيرته السياسية، تولى يمامة مناصب عديدة فى حزب الوفد، منها عضو الهيئة العليا بالحزب لمدة ثلاث دورات متتالية ومدة الدورة أربع سنوات قبل ترشحه لإنتخابات رئاسة الحزب.

انتخابات رئاسة الجمهورية

عبد السند يمامة حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فى يونيو عام ١٩٧٤، وماجستير فى القانون الدولى من جامعة عين شمس فى عام ١٩٨٣.

والدكتور يمامة عضو فى حزب الوفد منذ عام ٢٠٠٤، وعضو في الهيئة العليا للحزب حاليا لمدة ٣ دورات متتالية، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية سابقا بالحزب وعميد معهد الدراسات السياسية بالوفد، وعضو لجنة المائة عن حزب الوفد التى وضعت دستور مصر عام ٢٠١٢.

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص

الدكتور عبد السند يمامة هو أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى الخاص بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وهو أيضا محامٍ أمام محكمة النقض المصرية مقيد بالجدول العام لنقابة المحامين فى عام ١٩٧٤، ويباشر مهنة المحاماة حتى الآن.

 

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