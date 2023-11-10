مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

اتفقت وكالة الفضاء الأوروبية مع شركتي "إيرباص" و"فوياجر سبايس" اللتين تعملان على بناء وتشغيل محطة الفضاء الخاصة "ستارلاب".. الاتفاقية تمهد الطريق أمام نقل رواد أوروبيين إلى الفضاء بمجرد خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة.

تشغيل البنية التحتية البشرية والروبوتية

وأوضحت الوكالة في بيان: "تعكس هذه الاتفاقية طموح وكالة الفضاء الأوروبية للسماح بانتقال سلس لمحطة الفضاء الدولية نحو التشغيل المستدام للبنية التحتية البشرية والروبوتية في مدار أرضي منخفض بعد عام 2030، بما في ذلك من خلال الخدمات التجارية".

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وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث بمناسبة القمة الفضائية التي نظمتها وكالة الفضاء الأوروبية، في إشبيلية.

الأنشطة البحثية طويلة المدى

ويمكن من خلال هذا التعاون "دخول وكالة الفضاء الأوروبية والدول الأعضاء فيها إلى ستارلاب للقيام بمهام رواد الفضاء والأنشطة البحثية المستدامة الطويلة المدى"، وإجراء مساهمات في المشاريع البحثية، وخاصة في علوم الحياة والروبوتات، فضلًا عن إنشاء "نظام بيئي كامل" يضمن أن المحطة يمكن أن تستوعب مركبة مأهولة أو مركبة شحن مستقبلية من تطوير وكالة الفضاء الأوروبية، وفق ما ورد في بيان لشركة "إيرباص".

عملية إطلاق واحدة

ومن المتوقع أن يتم وضع محطة ستارلاب في المدار في عملية إطلاق واحدة بحلول عام 2028، وسيكون قطرها 8 أمتار، أي ضعف قطر محطة الفضاء الدولية تقريبًا، ونصف حجمها.

وقد حصلت شركة "فوياجر سبايس" الأمريكية على 160 مليون دولار من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لتطوير المحطة.

مشروع "ستارلاب سبايس"

وخلال شهر أغسطس الماضي، أنشأت "فوياجر سبايس" مشروعًا مشتركًا مع "إيرباص" يحمل اسم "ستارلاب سبايس" لبناء المحطة وتشغيلها.

وكشف رئيس شركة إيرباص مايكل شويلهورن حينها أن مشاركة إيرباص، وبالتالي ضمان المشاركة الأوروبية في هذا المشروع، تهدف بشكل خاص إلى "جذب وكالة الفضاء الأوروبية والدول الأعضاء" كعملاء في المستقبل.

اتفاقية مع "أكسيوم سبايس"

وقبل أسابيع، وبالتحديد في الأول من أكتوبر، أبرمت وكالة الفضاء الأوروبية اتفاقية مماثلة مع شركة "أكسيوم سبايس"، التي تعمل أيضًا على تطوير محطة بدعم من وكالة ناسا ومشاركة صناعية من شركة "تاليس ألينيا سبايس" الفرنسية الإيطالية.

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