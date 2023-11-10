الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

محطة الفضاء الدولية،
محطة الفضاء الدولية، فيتو

اتفقت وكالة الفضاء الأوروبية مع شركتي "إيرباص" و"فوياجر سبايس" اللتين تعملان على بناء وتشغيل محطة الفضاء الخاصة "ستارلاب".. الاتفاقية تمهد الطريق أمام نقل رواد أوروبيين إلى الفضاء بمجرد خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة.

تشغيل البنية التحتية البشرية والروبوتية

وأوضحت الوكالة في بيان: "تعكس هذه الاتفاقية طموح وكالة الفضاء الأوروبية للسماح بانتقال سلس لمحطة الفضاء الدولية نحو التشغيل المستدام للبنية التحتية البشرية والروبوتية في مدار أرضي منخفض بعد عام 2030، بما في ذلك من خلال الخدمات التجارية".

Advertisements

وقد تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الجهات الثلاث بمناسبة القمة الفضائية التي نظمتها وكالة الفضاء الأوروبية، في إشبيلية.

الأنشطة البحثية طويلة المدى

ويمكن من خلال هذا التعاون "دخول وكالة الفضاء الأوروبية والدول الأعضاء فيها إلى ستارلاب للقيام بمهام رواد الفضاء والأنشطة البحثية المستدامة الطويلة المدى"، وإجراء مساهمات في المشاريع البحثية، وخاصة في علوم الحياة والروبوتات، فضلًا عن إنشاء "نظام بيئي كامل" يضمن أن المحطة يمكن أن تستوعب مركبة مأهولة أو مركبة شحن مستقبلية من تطوير وكالة الفضاء الأوروبية، وفق ما ورد في بيان لشركة "إيرباص".

عملية إطلاق واحدة

ومن المتوقع أن يتم وضع محطة ستارلاب في المدار في عملية إطلاق واحدة بحلول عام 2028، وسيكون قطرها 8 أمتار، أي ضعف قطر محطة الفضاء الدولية تقريبًا، ونصف حجمها. 

وقد حصلت شركة "فوياجر سبايس" الأمريكية على 160 مليون دولار من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لتطوير المحطة.

مشروع "ستارلاب سبايس"

وخلال شهر أغسطس الماضي، أنشأت "فوياجر سبايس" مشروعًا مشتركًا مع "إيرباص" يحمل اسم "ستارلاب سبايس" لبناء المحطة وتشغيلها.

وكشف رئيس شركة إيرباص مايكل شويلهورن حينها أن مشاركة إيرباص، وبالتالي ضمان المشاركة الأوروبية في هذا المشروع، تهدف بشكل خاص إلى "جذب وكالة الفضاء الأوروبية والدول الأعضاء" كعملاء في المستقبل.

اتفاقية مع "أكسيوم سبايس"

وقبل أسابيع، وبالتحديد في الأول من أكتوبر، أبرمت وكالة الفضاء الأوروبية اتفاقية مماثلة مع شركة "أكسيوم سبايس"، التي تعمل أيضًا على تطوير محطة بدعم من وكالة ناسا ومشاركة صناعية من شركة "تاليس ألينيا سبايس" الفرنسية الإيطالية.

وكالة الفضاء الأوروبية تقود مناورة غير مسبوقة لخفض مخاطر سقوط مخلفات الأقمار الصناعية

تعليق عاجل من وكالة الفضاء الروسية على تحطم مركبة لونا 25 على سطح القمر

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وكالة الفضاء الأوروبية إيرباص فوياجر سبايس محطة الفضاء الخاصة ستارلاب الفضاء محطة الفضاء الدولية وكالة ناسا شركة تاليس ألينيا سبايس الفرنسية الإيطالية

مواد متعلقة

تعليق عاجل من وكالة الفضاء الروسية على تحطم مركبة لونا 25 على سطح القمر

وكالة الفضاء الأوروبية تقود مناورة غير مسبوقة لخفض مخاطر سقوط مخلفات الأقمار الصناعية

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

نتنياهو: السنوار لا يزال في غزة وسنصل إليه

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

رضا سليم يظهر في الأهلي، وكولر يجتمع باللاعب في التتش

انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق التهم مخزن أخشاب في حدائق الأهرام

وزير المالية: ضريبة قطعية مبسطة وإنهاء الفحص في 90 يومًا فقط للحالات الخاصة

باول: لن نتردد في تشديد السياسة النقدية، وخبير: هذا ما سيحدث فى البورصة المصرية

صحيفة ألمانية تؤكد غموض موقف هدّاف الدوري قبل صدام دورتموند

Advertisements

منوعات

المزيد

شاب يخترع كافيه متكامل على دراجة (فيديو)

مذكرة تفاهم لنقل رواد فضاء أوربيين إلى محطة "ستارلاب" بعد 2030

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 10-11-2023 في مصر

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة السجدة في صلاة فجر الجمعة

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية