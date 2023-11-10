الجمعة 10 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في مجموعات الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

تقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على  بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف  نهائي  بطولة كأس مصر.

Advertisements

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

معتمد جمال 

وأكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، أن الجهاز الفني كان يعاني قبل مباراة بيراميدز بسبب قلة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة نصف نهائي الكأس.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز: "محمود علاء اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للإصابة والإيقاف".

وتابع معتمد جمال قائلا: "استعنت بسامسون أكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصنا على تجهيز اللاعبين نفسيا من أجل اللقاء وأن الزمالك فريق كبير قادر على الفوز".

وأضاف المدير الفني، أنه اختار أنسب تشكيل لخوض المباراة، في ظل القائمة المتاحة أمامه، موضحا أن بيراميدز منافس قوي، ولديه العديد من الحلول، وشدد على أن الزمالك كان دائما رد فعل في لقاء اليوم أمام بيراميدز وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم".

وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز في لقاء اليوم والتأهل للمباراة النهائية، مضيفا أن كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أخطره بأنه المسئول عن لقاء بيراميدز وأن المجلس يدعمه.
وأوضح أن كابتن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة طلبا منه تولي المسئولية ولا يمكنه التأخر عن تدريب الفريق، مشددا على أنه تحت أمر النادي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء  الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وأبو سليم مباراة الزمالك القادمه موعد مباراة الزمالك القادمة

مواد متعلقة

أحمد سليمان يجتمع بـ أيمن الرمادي في مطعم شهير بالشيخ زايد

موعد إصدار نتيجة تحقيق الزمالك مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

الأهلي يضرب ضمك بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي

بعد هدفه في بيراميدز، ماذا قدم سامسون أكينيولا مع الزمالك؟

يد الأهلي يخسر أمام برشلونة 37-26 في بطولة السوبر جلوب (صور)

طبيب الزمالك يكشف موقف المصابين بعد لقاء بيراميدز

التشكيل الرسمي لمباراة أهلي جدة وضمك في الدوري السعودي

الزمالك يتجه لمدرسة أمريكا الجنوبية في الصفقات القادمة

الأكثر قراءة

تفاصيل صادمة عن الحالة النفسية لـ محمد سلام بعد رؤية فيديو بيومي فؤاد

الكهرباء تعلن التفاصيل الكاملة لشراء وشروط تركيب سخانات الطاقة الشمسية

الدوري المصري، التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

وقف إطلاق النار وملف الأسرى يتصدران القمة المصرية القطرية بالقاهرة

وسط ترحاب كبير من الجانبين، الرئيس السيسي يستقبل أمير قطر

أخبار مصر: صحيفة تكشف عن خطوة قد يتخذها السيسي ضد إسرائيل، ليلة دامية على مستشفيات غزة، موقف ماتزاري من تدريب الزمالك

ليبرمان يدعو إلى توجيه ضربة عسكرية إلى حزب الله لعدم تكرار سيناريو طوفان الأقصى

عدلي القيعي يتحدث عن مصير القندوسي وشبح يطارد الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

البحث عن سحلية اختفت منذ 42 عاما

عاشق للتفاح، وأنفق صاحبه ثروته من أجل إسعاده، أطول ثور في العالم (فيديو)

مصرع عامل، اعتقد الروبوت أنه صندوق خضار فقتله سحقا

بضربة سودانية، اختراق برنامج "تشات جي بي تي" لتحيزه لإسرائيل

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 10/ 11 /2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 10-11-2023 بالأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 9-11-2023

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البكاء على الميت في المنام وعلاقته بزوال الهموم ودخول السّرور والسعادة

الإفتاء توضح حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه في الصلاة

أسامة قابيل: أفضل طريقة يتقرب بها العبد لله للحصول على السلام النفسي هي ذكر الله

المزيد
الجريدة الرسمية