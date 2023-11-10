موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في مجموعات الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أبو سليم الليبي

تقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد 26 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز يوم الأربعاء الماضي في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

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وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

معتمد جمال

وأكد معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك، أن الجهاز الفني كان يعاني قبل مباراة بيراميدز بسبب قلة اللاعبين المتاحين لخوض مباراة نصف نهائي الكأس.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب لقاء بيراميدز: "محمود علاء اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية وتحامل على نفسه وشارك في شوط كامل، ونعاني من غيابات للإصابة والإيقاف".

وتابع معتمد جمال قائلا: "استعنت بسامسون أكينيولا وناصر منسي وبعض اللاعبين العائدين للفريق، وحرصنا على تجهيز اللاعبين نفسيا من أجل اللقاء وأن الزمالك فريق كبير قادر على الفوز".

وأضاف المدير الفني، أنه اختار أنسب تشكيل لخوض المباراة، في ظل القائمة المتاحة أمامه، موضحا أن بيراميدز منافس قوي، ولديه العديد من الحلول، وشدد على أن الزمالك كان دائما رد فعل في لقاء اليوم أمام بيراميدز وجميع لاعبي الفريق بذلوا قصارى جهدهم".

وأبدى المدير الفني سعادته بالفوز في لقاء اليوم والتأهل للمباراة النهائية، مضيفا أن كابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك أخطره بأنه المسئول عن لقاء بيراميدز وأن المجلس يدعمه.

وأوضح أن كابتن أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة طلبا منه تولي المسئولية ولا يمكنه التأخر عن تدريب الفريق، مشددا على أنه تحت أمر النادي.

وحقق فريق الزمالك الفوز على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ليتأهل فريق الزمالك لمواجهة نظيره النادي الأهلي في نهائي كأس مصر.