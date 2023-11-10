الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

فرايبورج يحافظ على قمة مجموعته ووست هام يستعيد الانتصارات بالدوري الأوروبي

وست هام، فيتو
وست هام، فيتو

الدوري الأوروبي، حافظ فرايبورج الألماني على صدارة المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي بفوز بخماسية نظيفة في شباك باتشكا توبولا الصربي. 

أحرز أهداف الفوز لفرايبورج ميرلين رول (24) وماكسيمليان إيجيستين (56) ونواه فايسهويت (69) والمهاجم النمساوي تشوكوبويكي دامو (80) ولاعب الوسط الياباني ريتسو دوان (90+2).

بهذه النتيجة يحافظ فرايبورج على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بينما تجمد رصيد باتشكا توبولا عند نقطة في المركز الرابع.

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وست هام يهزم أولمبياكوس

وفي نفس المجموعة، استعاد وست هام الإنجليزي الانتصارات بالفوز على أولمبياكوس اليوناني بهدف نظيف سجله لوكاس باكيتا (73).

وارتفع رصيد وست هام إلى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن فرايبورج في الصدارة، بينما تجمد رصيد أولمبياكوس عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وعلى صعيد آخر واصل فريق رين الفرنسي في صدارة مجموعته السادسة بمسابقة اليورباليج، مساء  الخميس، بالفوز على باناثينايكوس اليوناني (3-1).

 

تقدم فابيان ريدير لفريق رين في الدقيقة (9) من ضربة حرة مباشرة، وأدرك فوتيس يوانيدس التعادل لصالح باناثينايكوس (34) من ضربة جزاء.

 

وفي الشوط الثاني ورغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع جيانويل بيلوكيان في الدقيقة (33) نجح رين في العودة للتقدم عبر المهاجم المغربي إبراهيم صلاح الذي سجل الهدف الثاني بالدقيقة (65) قبل أن يضيف لودوفيتش بلاس الهدف الثالث لفريقه رين من ضربة جزاء.

 

بهذه النتيجة عزز رين من صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد باناثينايكوس عند 4 نقاط في المركز الثالث.

 

فوز فياريال على مكابي حيفا

وفي نفس المجموعة، حقق فياريال ثاني انتصار له على التوالي بالفوز على مكابي حيفا (2-1) على ملعب أيك لارنكا القبرصي.

 

تقدم السنغالي عبد الله سيك لفريق مكابي حيفا في الدقيقة (30)، بينما أدرك أليخاندرو بايينا هدف التعادل لفريق فياريال بالدقيقة (82) ثم أضاف ألكسندر سورولث الهدف الثاني للفريق الإسباني (86).

 

بهذه النتيجة يحل فياريال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد مكابي حيفا عند نقطة في المركز الرابع والأخير.

 

خسارة ليفربول أمام تولوز

الدوري الأوروبي، حقق فريق تولوز الفرنسي فوزًا غاليًا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء  الخميس، على الملعب البلدي بتولوز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

 

وسجل أهداف تولوز: اللاعب آرون دونوم في الدقيقة 36، تيس دالينجا في الدقيقة 58، فرانك ماجري في الدقيقة 76.

 

بينما سجل هدفي ليفربول، كريستيان كاسيرس هدف في مرماه في الدقيقة 74، ديوجو جوتا في الدقيقة 89.

الدوري الأوروبي، ليفركوزن الألماني أول المتأهلين للدور المقبل

الدوري الأوروبي، فوز رين وفياريال على باناثينايكوس ومكابي حيفا

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الدورى الأوروبي فرايبورج الألماني باتشكا توبولا الصربي وست هام الإنجليز أولمبياكوس

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