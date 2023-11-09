الدوري الأوروبي، ليفركوزن الألماني أول المتأهلين للدور المقبل

الدوري الأوروبي، واصل فريق بايرليفركوزن الألماني انطلاقته المثالية في المجموعة الثامنة ببطولة اليورباليج، بعد انتصاره الثمين بنتيجة 1-0 على مضيفه كارباكا أجدام الأذربيجاني، ليصعد رسميًا للأدوار الإقصائية في البطولة.

وظل ليفركوزن محلقًا على القمة برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، فيما توقف رصيد كارباكا عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وربما يحسم الفريق الألماني صدارته للمجموعة ومن ثم صعوده رسميًا لدور الـ16 في البطولة مباشرة، حال تعثر مولده النرويجي، صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط، أمام مضيفه هاكن السويدي، في مباراتهما التي تجرى في وقت لاحق اليوم بنفس الجولة.

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خسارة ليفربول أمام تولوز

الدوري الأوروبي، حقق فريق تولوز الفرنسي فوزا غاليا على ضيفه ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، على الملعب البلدي بتولوز، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في اليورباليج.

وسجل أهداف تولوز: اللاعب آرون دونوم في الدقيقة 36، تيس دالينجا في الدقيقة 58، فرانك ماجري في الدقيقة 76.

بينما سجل هدفي ليفربول، كريستيان كاسيرس هدف في مرماه في الدقيقة 74، ديوجو جوتا في الدقيقة 89.

فوز رين وفياريال

الدوري الأوروبي، واصل فريق رين الفرنسي في صدارة مجموعته السادسة بمسابقة اليورباليج، مساء اليوم الخميس، بالفوز على باناثينايكوس اليوناني (3-1).

تقدم فابيان ريدير لفريق رين في الدقيقة (9) من ضربة حرة مباشرة، وأدرك فوتيس يوانيدس التعادل لصالح باناثينايكوس (34) من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني ورغم رغم النقص العددي في صفوفه بعد طرد المدافع جيانويل بيلوكيان في الدقيقة (33) نجح رين في العودة للتقدم عبر المهاجم المغربي إبراهيم صلاح الذي سجل الهدف الثاني بالدقيقة (65) قبل أن يضيف لودوفيتش بلاس الهدف الثالث لفريقه رين من ضربة جزاء.

بهذه النتيجة عزز رين من صدارته للمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد باناثينايكوس عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وفي نفس المجموعة، حقق فياريال ثاني انتصار له على التوالي بالفوز على مكابي حيفا (2-1) على ملعب أيك لارنكا القبرصي.

تقدم السنغالي عبد الله سيك لفريق مكابي حيفا في الدقيقة (30)، بينما أدرك أليخاندرو بايينا هدف التعادل لفريق فياريال بالدقيقة (82) ثم أضاف ألكسندر سورولث الهدف الثاني للفريق الإسباني (86).

بهذه النتيجة يحل فياريال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد مكابي حيفا عند نقطة في المركز الرابع والأخير.

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