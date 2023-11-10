شهوة الطمع، قصة مقتل شاب على يد خاله بسبب "أوضة وشقة" في شبرا (فيديو وصور)

خيم الحزن على أهالي منطقة عزبة رستم التابعة لنطاق دائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان في محافظة القليوبية، بعد مقتل شاب على يد خاله وأولاده حيث قاموا بإنهاء حياته بطعنة في القلب، بسبب وجود خلافات بينهما على شقة في عقار خاص بالمتهمين.



“فيتو“ انتقلت إلى مكان المجني عليه والتقت شقيقه للوقوف على ملابسات وتفاصيل الجريمة، وحاورت شقيقه في لايف على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحت عنوان: ”الدم بقى مية.. شريف مات على إيدين خاله بسبب الخلاف على ”أوضة" في ميراث والدته بشبرا الخيمة".

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وقال مصطفى شقيق المجني عليه، إن "شريف شقيقه" كان خارج المنزل في يوم الواقعة وبعد عودته، تفاجأ بتعدي أبناء خاله عليه وقاموا بطعنه بأكثر من طعنة في أماكن متفرقة في جسده، لكن كاميرات المراقبة رصدت محاولة هروب شقيقي منهم لكن خالنا قام بطعنه في القلب طعنة أودت بحياته على الفور.

محرر فيتو يحاور شقيق المجني عليه

وأضاف شقيق المجني عليه، أن الطمع هو السبب في موت شقيقه، مشيرًا إلى أن المنزل محل الخلاف هو في الأصل ملك للورثة، "احنا مولودين ومتربين فيه.. ولينا شقة في الدور التاني وأوضة في الدور الرابع جنب شقة خالي".

وتابع "مصطفى" شقيق المجني عليه، أن هناك خلافات نشبت بين "شريف" الضحية وخاله بسبب الغرفة التي كانت موجودة بجوار شقته السكنية بالطابق الرابع، لذلك اتفقوا على أن يبيعوا له تلك الغرفة حتى ينتهي الخلاف، "عشان أريح دماغي من المشاكل اتفقنا نبيع الأوضة اللي جنب شقة خالي دي ليه.. بس هو ما اكتفاش بكدا وعملنا مشاكل لأنه طمعان في الشقة اللي في الدور التاني واللي كنا سايبينها لأخويا علشان يتجوز فيها".

خلافات لا تنتهي بسبب الشقة

وأشار شقيق المجني عليه إلى أن مشاجرات سابقة كانت تندلع بين الحين والآخر بينهما وبين خاله وأولاده بسبب طمع خاله في الشقة الخاصة بهم في العقار، "لأن بقية الورثة قاموا بالبيع له فمبقاش فاضل غيرنا"، مختتمًا: "خالي كان مصمم يمشينا من الشقة وكان بيهدد فينا.. وليلة ما قتل أخويا قال لي لو أخوك دخل البيت تاني هخليك تشيله من على الأرض ميت وفعلًا دا اللي حصل".

مقتل شاب على خاله بسبب خلافات الميراث

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه إخطارًا من مستشفى شبرا العام بوصول المدعو" ش م" 45 سنة مقيم بعزبة رستم، مسجل خطر شقي، جثة هامدة إثر طعنة بالقلب.

وجرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة، وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وخاله المدعو "خ. ا" 55 سنة عاطل ومقيم عزبة رستم، إثر خلافات سابقة على ميراث خاص بشقة بعقار خاص لخاله.

وتبين أن الخلافات تجددت وحدث مشاجرة، بينهما وقام خاله بطعنه بسلاح أبيض "مطواة" بقلبه، ولقي مصرعه قبل محاولة إسعافه بمستشفى ناصر العام بشبرا، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم ضبط المتهم وأقر بارتكابه الواقعة بقصد الدفاع عن نفسه، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.