الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بايدن: نسعى لإيصال 150 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة يوميا

جو بايدن الرئيس الأمريكي،
جو بايدن الرئيس الأمريكي، فيتو

أخبار غزة الآن، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن: نبذل كل ما في وسعنا لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة ونسعى لإيصال 150 شاحنة على الأقل يوميا- وذلك وفقًا لنبأ عاجل نقلته وسائل إعلامية.

 

موقف السيسي الرافض لتصفية القضية الفلسطينية

وكشفت صحيفة عبرية، اليوم، موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض بشكل قاطع لتهجير سكان غزة إلى سيناء، رغم الضغوطات التي يتعرض لها طيلة الأسابيع الماضية.


وقال الكاتب الإسرائيلي، تسيفي باريل، في مقاله الذي نشر بصحيفة " هآرتس" وجاء تحت عنوان " إن لم تطرح إسرائيل حلًّا إنسانيًّا في قطاع غزة، فإن مصر ستفعل ذلك".

 

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وأشار كاتب المقال، إلى ما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جهود حثيثة من أجل هدف رئيسي واحد وهو تعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وما يتعرض له من ضغوط كبيرة سواء من داخل مصر أو من دول عربية أخرى للسماح بفتح معبر رفح الحدودي على مصراعيه.

 

اتصالات بين السيسي وبايدن

وأشار إلى أن الرئيس المصري خلال اتصالاته مع نظيره الأمريكي، جو بايدن، ووزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، شدد مرارًا على أن حل مشكلة غزة لن يكون على حساب مصر، وهو ما تحدث عنها علنًا مرات عديدة بطريقة علنية.

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صحيفة عبرية تكشف المسكوت عنه بين مصر وإسرائيل، وتحذر من خطوة يتخذها السيسي

وأضاف فى شرحه لنظرية مخطط تهجير سكان غزة، أنه من الناحية العملية لن تستقبل لاجئين فلسطينيين، وأيضًا لن تكون مصر الدولة التي تساعد إسرائيل على خلق نكبة جديدة أو تصفية القضية الفلسطينية.

 

السيسي أكد لـ بايدن والعرب رفضه تهجير سكان غزة

وأوضح الكاتب الإسرائيلي، أن القيادة المصرية أعلمت أمريكا أن الحل سيكون في غزة، وأن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، هو تفعيل هدنة أو وقف لإطلاق النار لتمكين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 

وكشف، أن السيسي أبلغ القادة العرب الآخرين بأنه لا ينوي ولن يقبل وبأي شكل من توطين لاجئين فلسطينيين في مصر.

 

واستطرد في مقاله الذي رفع النقاب عن عديد من الخبايا، أنه في الماضي كانت هناك اتصالات تتعلق بتنسيق بين البلدين بطبيعة اتفاق السلام والجوار، كل ذلك تغير عندما وصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التى يقودها بنيامين نتنياهو إلى السلطة، وفي فبراير 2023، تدهورت العلاقات مع مصر إلى درجة أن القصر الرئاسي قطع جميع علاقاته مع مكتب رئيس الوزراء نتنياهو.

 

وحذر فى نهاية مقاله بضرروة التنسيق على القاهرة لفتح معبر رفح وخلق مخرج إنساني لإدخال المساعدات، قبل أن تضطر القاهرة لاتخاذ قرار فتح المعبر منفردة، فمصر ليست سوريا، والقوافل الإنسانية ليست قوافل أسلحة تقصف وهي في طريقها من إيران أو من سوريا إلى حزب الله، سيُطلب من إسرائيل إظهار استجابة سريعة بشأن القضية الإنسانية قبل أن تفعل مصر شيئا حيال ذلك بمفردها.

 

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