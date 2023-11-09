أخبار الفن اليوم.. ياسمين رئيس تدخل المستشفى بعد وعكة صحية، حمو بيكا يحتفل بمولودته الأولى، ونانسي عجرم تشارك في ليلة روائع بليغ بموسم الرياض

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعرض الفنانة ياسمين رئيس لوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها من داخل المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

كشفت الفنانة ريم البارودي تفاصيل تعرضها لوعكة صحية فور عودتها من السعودية بعد أدائها مناسك العمرة منذ يومين.

أعلن المطرب رامي جمال من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إلغاء حكم تغريمه 15 ألف دولار لصالح منتج ليبي.

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تشهد الساحة الفنية من حين لآخر، انتشار العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت اهتمام الجمهور.

أعرب مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن سعادته الكبيرة باستقبال ابنته الأولى “تاج”، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

كشفت المطربة الكبيرة ميادة الحناوي جوانب استثنائية جمعتها بالموسيقار الراحل بليغ حمدي.

توفي اليوم الكاتب عبده جبير عن عمر ناهز الـ 75 عاما.





شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم بحفل ليلة روائع بليغ حمدي المُقام حاليا ضمن فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات موسم الرياض بالممكلة العربية السعودية.

روج الفنان نور محمود لأحدث أعماله وهي حكاية روحي فيك من مسلسل ٥٥ مشكلة حب ونشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بوستر شخصيته في الحكاية.

يبدو أن الفنان صابر الرباعي أراد تحسين أدائه في الغناء للعندليب عبد الحليم حافظ والذي قام بغناء كلاسيكياته بحفل روائع الموجي الذي أُقيم قبل أشهر بالمملكة العربية السعودية، والذي جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا لأسابيع من قبل عدد كبير من الجمهور العربي، الذي تحدث بأن أغنيات العندليب خط أحمر لا يجب الاقتراب منه.





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