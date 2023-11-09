الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

3 شائعات جديدة تضرب الوسط الفني

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق و محمد سلام، فيتو

محمد سلام ، تشهد الساحة الفنية من حين لآخر، انتشار العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت اهتمام الجمهور.

وشهدت الساحة الفنية خلال الفترة الماضية انتشار  ٣ شائعات في الوسط الفني وأخرهم شائعة اعتزال الفنانة الشابة نورهان.

شائعة اعتزال الفنانة نورهان 

 انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تزعم اعتزال الفنانة الشابة نورهان وارتدائها للحجاب وذلك بعد انتشار صورة لها بالحجاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة اعتزال الفنانة نورهان 

 ونفت الفنانة نورهان اعتزالها للفن مؤكدة أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة، مؤكدة أن الصورة المنتشرة لها صورة قديمة نشرتها منذ عام بعد أدائها لفريضة العمرة.

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شائعة استبعاد محمد سلام من الكبير أوي 

 كما انتشرت مؤخرا، العديد من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التى تتحدث عن رفض “منصة شاهد” التعاقد مع مسلسل “الكبير أوي”، لـ أحمد مكي.

وتناولت هذه المنشورات، رفض “شاهد”، أسباب رفض المنصة التعاقد على المسلسل، حيث قال البعض إن السر هو مشاركة الفنان محمد سلام في المسلسل، والذى رفض مؤخرًا المشاركة في موسم الرياض لتقديم دوره في مسرحية “زواج اصطناعي”

 في هذا السياق، حاولت “فيتو”، كشف حقيقة الأمر، ومدى صدق المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تحدث عنها بعض المسؤولين من فريق عمل “الكبير أوي”. 

وقال المصدر لـ “فيتو”، إن كل ما يتم تداوله عار من الصحة، ولم يتم مناقشة الأمر مع منصة شاهد.. 

وتابع، أن هذه الشائعات هدفها تشويه العمل لأغراض أخرى، ولا يجب النظر إليها، ولا توجد أسباب واضحة لرفض عرض العمل على منصة شاهد.

كما كشف مدير التصوير هيثم زنيتا، طليق الفنانة غادة عبد الرازق حقيقية دخوله في قصة حب جديدة بعد انتشار صور له برفقة فتاة علي مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أثارت تساؤلات الجمهور، وذلك بعد انفصاله عن زوجته للمرة الثانية. 

حقيقة دخول طليق غادة عبد الرازق في قصة حب جديدة 

 وقال هيثم زنيتا في تصريح خاص لفيتو: "إن ارتباطه عاطفيا بعد انفصاله من غادة عبد الرازق غير صحيح مطلقا، والصور المنتشرة التي ظهرت فيها برفقة فتاة هي مجرد صديقة لا أكثر.

 

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