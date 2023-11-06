حمو بيكا يرزق بمولودته تاج

نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” برفقه مولودته الجديدة تاج.

حمو بيكا

وعبر حمو بيكا عن سعادته بابنته قائلا: "ألف حمد وشكر ليك يارب ربنا رزقني بـ تاج حمو بيكا "

وتابع “ربنا يباركلي فيها يارب ويجعلها سند ليا يارب ويرزقني برزقها واشوفها احسن الناس يارب”

حمو بيكا يقف بقدميه على علم إسرائيل

وقد نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا، صورة عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، والتي ظهر فيها، وهو واقفًا بقدمه على علم إسرائيل.

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في هذا السياق، علق “بيكا”، على الصورة الذي نشرها على “انستجرام”: "يا إسرائيل سعرك في الواطي معروف عنك بتطاطي ده مكانكو".