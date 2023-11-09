الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

بعد إلغاء حكم تغريمه 15 ألف دولار، رامي جمال: صاحب الحق مابيخافش أبدا

رامي جمال، فيتو
رامي جمال، فيتو

أعلن المطرب  رامي جمال من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عن إلغاء حكم تغريمه 15 ألف دولار لصالح منتج ليبي.

 

وأكد المطرب رامي جمال، أنه استفاد من هذه القصة، متابعا: صاحب الحق مابيخافش أبدا.

 

وفي شهر يناير الماضي، أصدرت محكمة شمال القاهرة الدائرة 14 مدني، حكمًا بإلزام المطرب رامي جمال بسداد مبلغ 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي ومنظم الحفلات عدنان العسيلي، مع سداد 4 % فوائد قانونية من تاريخ المطالبة، وذلك في الدعوى رقم 5023 لسنة 2022 مدنى كلى شمال القاهرة د(١٤)  المقامة من عدنان حسن ضد  رامي جمال عبد الوهاب.

 

Advertisements

 

نص الدعوي

وكان المستشار ياسر قنطوش محامي المنتج الليبي عدنان حسن قد قام برفع دعوى قضائية ضد المطرب رامي جمال طالب فيها بسداد مبلغ 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي، بعد أن أخل "رامي" بالاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 5 سبتمبر عام 2019 بشأن إحياء حفل غنائي في ليبيا، حيث اتفق الطرفان على إحياء رامي حفل غنائي مقابل 25 ألف دولار تقاضي منها 15 ألفا أثناء توقيع العقد واتفاق على الحصول على باقي أجرهِ قبل موعد الحفل بأربعة أيام، ولكنه أخل بهذا الاتفاق ولم يلتزم بتنفيذ بنود العقد.

 

وأضافت الدعوى أن المنتج الليبي كان قد قام بعمل الدعاية اللازمة للحفل وحجز تذاكر طيران وإقامة لرامي جمال وفرقته الموسيقية، كما قام المطرب رامي جمال ببث فيديو يؤكد خلاله إحياء الحفل الغنائي في موعده، ولكن المنتج الليبي فوجئ بعدها برفض رامي السفر إلى ليبيا ليخل بالاتفاق المبرم بينهما، مما تسبب له في أضرار مادية ومعنوية جسيمة، قام على أثرها برفع دعوى قضائية ضد رامي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

رامي جمال الفنان رامي جمال المطرب رامي جمال أزمة رامي جمال

مواد متعلقة

رامي جمال ينشر فيديو لطفل يبدع في قراءة القرآن ويطلب من شيخ الأزهر تبنيه (فيديو)

الأكثر قراءة

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

عصام الحضري يتوجه إلى أمريكا لهذا السبب

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

ياسر فرج يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين

رئيس اتحاد الكرة يزور العامري فاروق بالمستشفى للاطمئنان عليه

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9/ 11 /2023

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية