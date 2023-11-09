الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فرحة العمر كله، حمو بيكا يستقبل ابنته الأولى (فيديو)

حمو بيكا وزوجته،
حمو بيكا وزوجته، فيتو

أعرب مؤدي المهرجانات حمو بيكا عن سعادته الكبيرة باستقبال ابنته الأولى “تاج”، وذلك من خلال  حسابه الشخصي على موقع  تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

فيديو جديد لحمو بيكا بعد استقبال ابنته تاج

ونشر حمو بيكا مقطع فيديو ظهر فيه في لحظات رومانسية مع زوجته بعد استقبال ابنتهما “تاج” وعلق قائلا: “اللهم لك الحمد، فرحة العمر كله ان ربنا سبحانه وتعالى، يرزقك بحتة منك ومن حبيبة عمرك والحمد لله ربنا رزقني بأهم حاجة في حياتي “تاج”.. ربنا يخليك ليا يارب وأقدر أسعدك في حياتي يا بنتي”.

 

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ونشر مطرب المهرجانات حمو بيكا صورة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” برفقة مولودته الجديدة تاج.

وعبر حمو بيكا عن سعادته بابنته قائلا: "ألف حمد وشكر ليك يارب ربنا رزقني بـ تاج حمو بيكا". 

وتابع “ربنا يباركلي فيها يارب ويجعلها سند ليا يارب ويرزقني برزقها واشوفها احسن الناس يارب”.

حمو بيكا يقف بقدميه على علم إسرائيل

وكانت مطرب المهرجانات حمو بيكا، نشر صورة عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”، والتي ظهر فيها، وهو واقفًا بقدمه على علم إسرائيل.

 

في هذا السياق، علق “بيكا”، على الصورة الذي نشرها على “انستجرام”: "يا إسرائيل سعرك في الواطي معروف عنك بتطاطي ده مكانكو".

 

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