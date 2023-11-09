ياسمين رئيس تدخل المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية

ياسمين رئيس، نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة لها من داخل المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

ولم تعلق ياسمين رئيس على الصورة بأي تعليق، ولم تكشف أي تفاصيل عن أزمتها الصحية، وتوالت دعوات جمهورها بالشفاء.

تصوير فيلم الفستان الأبيض

وبدأت ياسمين رئيس في وقت سابق تصوير مشاهدها في فيلم "الفستان الأبيض"، والذي من المقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.



قصة فيلم الفستان الأبيض

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك أن تتزوج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر".

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أبطال فيلم الفستان الأبيض

الفيلم بطولة ياسمين رئيس، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، تأليف وإخراج جيلان عوف.

واحتفلت أسرة فيلم الفستان الأبيض مؤخرًا بعيد ميلاد ياسمين رئيس حيث فاجأها فريق العمل خلال تصوير مشاهدها في اللوكيشن.