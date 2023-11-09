الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ريم البارودي تكشف آخر تطوارت حالتها الصحية بعد أدائها مناسك العمرة

ريم البارودي، فيتو
ريم البارودي، فيتو

كشفت الفنانة ريم البارودي تفاصيل تعرضها لوعكة صحية فور عودتها من السعودية بعد أدائها مناسك العمرة منذ يومين.

 

وقالت البارودي في تصريح لـ"فيتو": “أنا شعرت بالتعب منذ عودتي من السفر أول أمس، وأعاني من ضربات قلب سريعة، وارتفاع في درجة الحرارة، ولكن حالتي الصحية تحسنت اليوم، وإن شاء الله ربنا يكتبلي الشفاء”.

 

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سبب اختفاء ريم البارودي عن الساحة الفنية 

وكشفت “البارودي: عن سبب اختفائها عن السوشيال ميديا والساحة الفنية خلال الفترة الماضية، قائلة:" أنا بعيدة عن السوشيال ميديا، منذ وفاة والدي شهر يناير الماضي، وبحاول على قد ما أقدر أبقى موجودة وبرضو مش موجودة.

 

وأكدت ريم البارودي أنها اعتذرت أكثر من المشاركة في عمل فني نظرا لأنها لم تجد نفسها في شئ مختلق، مشيرة:" بعتذر عن الأعمال لأني بعد نقل عام وبنات السباعي أول بطولة لي وهينزل قريب مالقتش نفسي في حاجة جديدة، وجه توقيت بابا يعني سنة ونص بعيد عن الكاميرات.

 

مسلسل نقل عام 

يذكر أن الفنانة ريم البارودي في شاركت وقت سابق، في بطولة مسلسل نقل عام والذي ضم عددا من الفنانين.

 

ومسلسل نقل عام من بطولة محمود حميدة، سميحة أيوب، سوسن بدر، نهلة سلامة، ريم البارودي، محمد محمود عبد العزيز، دينا، ميريهان حسين، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، ومسلسل نقل عام من إنتاج ريمون مقار ومن تأليف وليد خيري وإخراج عادل أديب.

 

القصة مسلسل نقل عام 

وتدور قصة المسلسل حول سائق الأتوبيس أحمد الذي يجسد شخصيته الفنان محمود حميدة ويعاني وتعاني أسرته من عددهم الكبير فلديه ثمانية من الأبناء من زوجتين إضافة إلى ابنتين من زوجته الأولى ويتورط أبناؤه في العديد من المشاكل من عمل فيديوهات تطبيقات مشبوهة، أو تخطيط للهجرة غير الشرعية.

 

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