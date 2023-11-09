الخميس 09 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

وفاة الكاتب عبده جبير عن عمر ناهز الـ 75 عاما

الكاتب عبده جبير،
الكاتب عبده جبير، فيتو

توفي اليوم الكاتب عبده جبير عن عمر ناهز الـ 75 عاما.

وأعلنت خبر الوفاة ابنته “لين” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وكتبت: “توفي إلى رحمة الله تعالي بابا وحبيبي”.

 

أبرز أعمال عبده جبير

 

ومن أبرز أعمال الكاتب الراحل سلسلة "النغم الشارد.. المعركة حول ظاهرة الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم وآخرين"، وهي سيرة  يحكي فيها عن يناير1977 وما تبع انتفاضة الخبز من أحداث.



من أبرز رواياته أيضا رواية "عطلة رضوان"، وبعدها "رجل العواطف يمشي على الحافة" ومقالات بعنوان "بفضل كل الخيال" وهي قصص قصيرة عن نجيب محفوظ.

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