رغم الانتقاد الكبير، صابر الرباعي يغني كلاسيكيات العندليب للمرة الثانية (فيديو)

يبدو أن الفنان صابر الرباعي أراد تحسين أدائه في الغناء للعندليب عبد الحليم حافظ والذي قام بغناء كلاسيكياته بحفل روائع الموجي الذي أُقيم قبل أشهر بالمملكة العربية السعودية، والذي جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا لأسابيع من قبل عدد كبير من الجمهور العربي، الذي تحدث بأن أغنيات العندليب خط أحمر لا يجب الاقتراب منه.

صابر الرباعي في حفل ليلة روائع بليغ حمدي

وللمرة الثانية قدم الفنان صابر الرباعي أغنية لعبد الحليم والتي تعتبر من أبرز ما قدم وهي “موعود” وهذه المرة في حفل روائع بليغ حمدي الذي يُقام حاليا بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك به بجانب صابر كل من؛ أصالة وأنغام ونانسي عجرم وماجد المهندس.

Advertisements

ا لترحم على العندليب

وفي وقت سابق كانت الناقدة ماجدة خير الله علقت على حفل روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي والذي أُقيم مؤخرًا بالسعودية بمشاركة 8 نجوم ونجمات من مختلف الدول العربية.

وكتبت خير الله عبر حسابها الشخصي بـ فيس بوك: اجتهد صابر الرباعي في أداء أغنيتي جبار، ويا مالكا قلبي، وهما من ألحان الموجي وهو ما يدفعنا للترحم على العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، وبكل تواضع ولا مانع من بعض الشيفونية، اللي يقول لك صوت عبد الحليم كان متواضع بدون أي تردد أو خجل أديله على قفاه، وخليه يسمع الرباعي وهو بيعافر في اللحن وقارنه بصوت وأداء".

وأضافت: "عبد الحليم اللي كان بينتع الأغنية بكل سلاسة وبساطة رغم صعوبتها والتحديات التي وضعها الموجي في اللحن لتدرك قيمة الموجي وقيمة عبد الحليم، حفل الاحتفاء بألحان الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، التي تقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض يشهد بروعة التنظيم والفخامة وإدراك قيمة الفن وتأثيره الخالد على الشعوب.

وأردفت: يا أستاذ صابر!! إيه اللي وداك ناحية أغنية قارئة الفنجان؟ دي ليفل الوحش، معلش بلاش تحرج نفسك أكتر من كده، سيب نمرة تليفونك وحنبقي نبعت لك.