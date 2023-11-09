الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

رغم الانتقاد الكبير، صابر الرباعي يغني كلاسيكيات العندليب للمرة الثانية (فيديو)

صابر الرباعي، فيتو
صابر الرباعي، فيتو

يبدو أن الفنان صابر الرباعي أراد تحسين أدائه في الغناء للعندليب عبد الحليم حافظ والذي قام بغناء كلاسيكياته بحفل روائع الموجي الذي أُقيم قبل أشهر بالمملكة العربية السعودية، والذي جعله يتصدر تريندات السوشيال ميديا لأسابيع من قبل عدد كبير من الجمهور العربي، الذي تحدث بأن أغنيات العندليب خط أحمر لا يجب الاقتراب منه.

 

 

صابر الرباعي في حفل ليلة روائع بليغ حمدي

وللمرة الثانية قدم الفنان صابر الرباعي أغنية لعبد الحليم والتي تعتبر من أبرز ما قدم وهي “موعود” وهذه المرة في حفل روائع بليغ حمدي الذي يُقام حاليا بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ويشارك به بجانب صابر كل من؛ أصالة وأنغام ونانسي عجرم وماجد المهندس.

 

Advertisements

 

 

الترحم على العندليب 

وفي وقت سابق كانت الناقدة ماجدة خير الله علقت على حفل روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي والذي أُقيم مؤخرًا بالسعودية بمشاركة 8 نجوم ونجمات من مختلف الدول العربية.

 

وكتبت خير الله عبر حسابها الشخصي بـ فيس بوك: اجتهد صابر الرباعي في أداء أغنيتي جبار، ويا مالكا قلبي، وهما من ألحان الموجي وهو ما يدفعنا للترحم على العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، وبكل تواضع ولا مانع من بعض الشيفونية، اللي يقول لك صوت عبد الحليم كان متواضع بدون أي تردد أو  خجل أديله على قفاه، وخليه يسمع الرباعي وهو بيعافر في اللحن وقارنه بصوت وأداء".

 

 

وأضافت: "عبد الحليم اللي كان بينتع الأغنية بكل سلاسة وبساطة رغم صعوبتها والتحديات التي وضعها الموجي في اللحن لتدرك قيمة الموجي وقيمة عبد الحليم، حفل الاحتفاء بألحان الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي، التي تقام على مسرح أبو بكر سالم بالرياض يشهد بروعة التنظيم والفخامة وإدراك قيمة الفن وتأثيره الخالد على الشعوب. 

 

وأردفت: يا أستاذ صابر!! إيه اللي وداك ناحية أغنية قارئة الفنجان؟ دي ليفل الوحش، معلش بلاش تحرج نفسك أكتر من كده، سيب نمرة تليفونك وحنبقي نبعت لك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

العندليب عبد الحليم حافظ الفنان صابر الرباعي الناقدة ماجدة خير الله بليغ حمدي روائع الموجي عبد الحليم حافظ صابر الرباعي موسم الرياض

مواد متعلقة

ميادة الحناوي: بليغ حمدي أجرأ من قدمني وآخر مكالمة له قبل الرحيل كانت معي

فنان سعودي يعتذر عن عدم المشاركة بحفل "روائع بليغ حمدي" في موسم الرياض

الأكثر قراءة

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

ليلة القبض على الطنطاوي

إيران تنفذ تهديدها وتعلن توسيع دائرة الحرب ضد إسرائيل

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

موعد إصدار نتيجة تحقيق الزمالك مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

3 آلاف جنيه ارتفاعًا في سعر الزيت بالأسواق، وهذه أسعار العبوات بعد الزيادة

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

أمير قطر يعلق على زيارته إلى الإمارات ولقائه مع محمد بن زايد

Advertisements

منوعات

المزيد

رئاسة قمة المناخ COP28 تمنع البلاستيك أحادي الاستخدام في موقع المؤتمر

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 9-11-2023 في ختام التعاملات

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية