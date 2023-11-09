المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط لـ فيتو: لا ندعم تهجير أهالي غزة خارجيا أو داخليا.. وحل الدولتين يمثل المستقبل الآمن لإسرائيل وللفلسطينيين

أكد السفير ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، أن واشنطن لا تدعم فكرة تهجير أهالي غزة خارجيًّا أو داخليًّا، مشددًا على ضرورة إدخال المساعدات بالطاقة القصوى للمحتاجين إليها في القطاع.

وردًّا على سؤال محرر "فيتو"، حول الأفكار والترتيبات التي يتم بحثها حاليًّا للخطوات التالية بعد العدوان الإسرائيلي ومستقبل حل الدولتين في ظل رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له على مدى السنوات الماضية، قال ساترفيلد: "مستقبل سكان غزة هو في غزة وليس في أي مكان آخر. نحن قطعا لا ندعم ولا نتبنى فكرة تهجير سكان غزة، والآن الموجودون في الجنوب يجب أن يعودوا إلى شمال غزة متى ما كان ذلك آمنًا، ونحن لا ندعم أي تهجير دائم لهؤلاء".

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وأكد المبعوث الأمريكي خلال مؤتمر خاص مع عدد من الصحفيين عبر منصة "ZOOM" : "حل الدولتين هو الحل الوحيد لمستقبل آمن وبه سلام لإسرائيل وللفلسطينيين، ويجب مناقشة الكثير من القضايا في المستقبل لمعرفة كيف يمكن تحقيق ذلك وهذا يعتمد على كيف ستنتهي هذه الحرب وهل سيتم القضاء على حماس"، مشيرًا إلى أهمية وجود تواصل سياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، مضيفًا "لا يجب أن يحدث أمران في نهاية هذا الصراع: لا يجب أن يكون هناك احتلال إسرائيلي لغزة ولا يجب أن تبقى حماس في السلطة هناك".

تقرير مصير الضفة الغربية

وحسم المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد أن فلسطين هى من تمتلك تقرير مصير الضفة الغربية، ولن يكون هناك أي حصار أو عزل لغزة سياسيًّا عن الضفة الغربية، وحل الدولتين يشمل غزة والضفة الغربية، وهو الحل الوحيد القطعي لتلبية الاحتياجات الأساسية للإسرائيليين والفلسطينيين، ولتحقيق ذلك سيكون من خلال المفاوضات والتوقف عن الظروف المتداخلة.

وتابع: “هناك عدد من الدول التي تتفاوض مع إسرائيل لنقل بواخر مستشفيات عائمة ومنها فرنسا، وسيتم معالجة الأمر من خلال حكومة إسرائيل، أما توفير الدعم الطبي فى الجنوب فهو ما تعمل عليه أمريكا مع المنظمات الدولية والإغاثية العاملة وكذلك الدول لترى كيف يمكن نقل المستشفيات الميدانية فى مناطق آمنة بجنوب غزة لتلبية الاحتياجات”.

واستطرد: “لا يوجد حد أقصى على عدد الشاحنات المارة من خلال معبر رفح المصري لغزة، ولكن فقط حسب قدرة العاملين في الأمم المتحدة، ولا يوجد حد أقصى فرضته إسرائيل، أما ما يخص الوقود بعدد المحطات والخزانات إذا كانت تحتاج إعادة ملء من خارج غزة، نعمل على ذلك فى أسرع وقت بشكل آمن”.

سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل في غزة

وأضاف: "فقدان حياة واحدة هو أمر صعب جدًّا، لكن الآلاف ماتوا وهو أمر غير مقبول، ونقوم بكل ما يمكننا القيام به من الاستشارة والعمل والنصح لـ إسرائيل وجيشها للحد من الضحايا المدنيين، ووزير الخارجية الأمريكى بلينكن كان بليغًا جدًّا فيما بخص الصور المؤلمة للأطفال القتلى والجرحى، وهذا ينطبق علينا جميعًا دون استثناء".

وتابع: “ما يحدث حملة عسكرية صعبة جدًّا، وحماس خططت أن ينتج عن الحملة العسكرية الإسرائيلية ضحايا مدنيين منذ البداية، لكن يجب أن نأخذ كل الجهود للحد من إصابات المدنيين الأبرياء”.

وعن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل في القطاع منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر قال المبعوث الأمريكي في إيجاز صحفي عبر زووم: "لقد كنا واضحين ونعتقد أن لدى إسرائيل مسؤولية تجاه شعبها بإنهاء خطر حماس ونحن نقف مع إسرائيل في تحقيق هذا الهدف، ولكننا كنا واضحين أيضًا أن كيفية تنفيذ هذه الحملة مهمة ويجب أن تنفذ بطريقة تحد من سقوط الضحايا إلى الحد الأدنى مع ضرورة إدخال المساعدات وبشكل آمن ومضمون لأكبر عدد ممكن من المدنيين".

وعن إدخال المساعدات إلى القطاع، قال ساترفيلد: "بدأنا منذ أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ولقد نقلنا المساعدات عبر حوالي 100 شاحنة باليوم إلى حد الآن، ونسعى إلى رفع هذا العدد بالتعاون مع الوكالات التابعة للأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للآلاف".

وتابع: "قبل 3 أسابيع لم تكن المنظمات التابعة للأمم المتحدة تتمكن من الدخول إلى الجنوب (القطاع) والوقود الآن موجود في غزة للاستخدام في تحلية المياه وللمستشفيات في الوسط والجنوب ولتنقل عمال الإغاثة، وأردنا أن نضمن أن هناك وقودًا كافيًا لمنظمات الأمم المتحدة ومنظمة اللاجئين ولمنظمة الغذاء".

وبشأن إعلان البيت الأبيض عن موافقة إسرائيل على هدنة إنسانية يومية تستمر لمدة 4 ساعات للسماح بمرور المدنيين من شمالي القطاع إلى جنوبه، قال المبعوث الأمريكي: "عندما تحدث عن وقف الأعمال القتالية ليس الوقت هو المهم فحسب بل ما يمكن القيام به خلال وقف القتال وما هي الحاجيات التي يجب نقلها وكيف نكون فاعلين في وقت وقف إطلاق النار".

وقال ساترفيلد: "خسارة آلاف الأرواح في غزة أمر غير مقبول... نحن نفعل كل ما بوسعنا لنقدم النصح لإسرائيل كي تحاول أن تقلل عدد الضحايا المدنيين"، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ما فعلته حركة حماس في غزة على مدار السنوات الماضية أدى بالضرورة إلى سقوط الكثير من الضحايا المدنيين في هذا الصراع.

وقف المناوشات العسكرية على الحدود مع إسرائيل

ودعا المبعوث الأمريكي حزب الله وإيران إلى الالتزام بتحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن بضرورة عدم الانخراط في الصراع، وطالب حزب الله بوقف المناوشات العسكرية على الحدود مع إسرائيل لأنها "تزيد من خطر امتداد الصراع"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن واشنطن ترى أن من الممكن تجنب توسع الحرب في المنطقة.

وقال ساترفيلد إن الولايات المتحدة الأمريكية تركز على نقل المساعدات إلى غزة، و"ما تم بدؤه منذ أسبوعين ونصف وأكثر، وهو ما تمثل فى نقل حوالى 100 شاحنة يوميًّا، والسعى إلى رفع هذا العدد بأكثر قدر ممكن، بالتعاون مع الأمم المتحدة لتلبية الحاجات الإنسانية فى قطاع غزة".

واستطرد ديفيد ساترفيلد أنه "قبل 3 أسابيع لم يكن من المسموح الدخول إلى جنوب غزة، لكن الوضع الآن أفضل بكثير، كما أن الوقود أصبح متوفرًا فى غزة لتحلية المياه وتشغيل المستشفيات، وكذلك التنقل لعمال الإغاثة نفسهم، وهو كافٍ لمنظمات الأمم المتحدة والإغاثة، وهناك حوالى 150 شاحنة بشكل يومي لتلبي الحاجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة".

وقال ساترفيلد “نحتاج أكثر من ذلك بكثير، نركز على الخروج الآمن والسليم للأمريكيين والأجانب، وبدأنا هذا المسار منذ 1 نوفمبر الجاري، وتوقف بسبب التعقيدات الأمنية فى شمال غزة، ونأمل فى خلال 4-5 ساعات الحاليين بعد وقف إطلاق النار خلالهم لتوفير ممر آمن لتسهيل مرور المدنيين، وكل ما نقوم به هو البداية، وندرك أننا نحتاج للكثير جدًّا للقيام به”.

وتابع: "تعمل حكومتنا عن كثب على المستويين المدني والعسكري لتلبية الحاجات والقيام بالحملات للحد من الضحايا المدنيين أكثر قدر ممكن، لإنقاذ أرواح الأبرياء، ونأمل أن إسرائيل قادرة على انهاء التهديدات الإرهابية عليها وعلى الإسرائيليين وكذلك سكان غزة".

واستكمل: "عملنا عن كثب فى الأسابيع الماضية، ويجب أن ندعم المساعدات ونرى ما سيحدث فى الأيام القادمة، وهو ما نأمله لتوفير الحد الأدنى من حاجات المواطنين من المساعدات الإنسانية فى الجنوب وفق آليات الأمم المتحدة، وتوفير مياه نظيفة صالحة للشرب، وعلى إسرائيل إعادة تشغيل محطات تحلية المياه فى وسط وجنوب غزة، استطعنا أن نوفر الوقود فى هذه الأماكن، وأتحدث عن وسط وجنوب غزة وليس شمال غزة فهو ما زال ساحة حرب، بينما الجرحى يجب نقلهم من الشمال إلى رفح لتلقي العلاج".

أزمة إنسانية في غزة

وردًّا على تصريح المنسق الإسرائيلي أنه لا توجد أزمة إنسانية فى غزة، علق: "لا أعلق على تصريح مسؤول حكومي فى دولة أخرى، نعتقد فى المجتمع الدولى وكذلك أمريكا أن هناك ضرورة لتوفير الغذاء والدواء والماء لسكان جنوب غزة، وهناك حاجة لذلك ويجب تلبيتها، وبعد اتفاق البيت الأبيض والحكومة الإسرائيلية فى الـ 90 دقيقة الماضية على وقت القتال فى الشمال والجنوب لمدة 4-5 ساعات، التركيز على كيفية نقل المدنيين والمصابين واستغلال الوقت بالصورة الأمثل".

وأضاف ساترفيلد: "انطلاقًا من الصفر، بدأنا خلال هذه الأسابيع الثلاثة بمحاولة معالجة حالة الطوارئ، ولكن “يجب بذل المزيد من الجهود لتوفير المساعدات التي تحتاجها غزة للبقاء على قيد الحياة”، ولكن أيضًا “لرؤية بداية التعافي” والذي يظهر ليس فقط بوصول المساعدات الإنسانية بل السلع التجارية” إلى القطاع".

ووصف الدبلوماسي الأمريكي الوضع على الارض بـ”المعقد”.

وأشار المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد إلى أنه لا يوجد ما يشير إلى أن إيران أو وكلاءها في المنطقة يعتزمون التعجيل بنشوب صراع يتجاوز حرب إسرائيل مع حماس.

لكنه قال إن من الضروري ألا تقدم إيران وجماعة حزب الله اللبنانية على أعمال استفزازية، وإن تبادل إطلاق النار مع حزب الله على طول حدود إسرائيل مع لبنان يعزز احتمال التقديرات الخاطئة.

وقال ساترفيلد: "لا نعتقد أن صراعًا تتورط فيه لبنان وإسرائيل أمر لا مفر منه بحال من الأحوال... الحقيقة هنا والآن هي أنه لا يوجد ما يشير من أي جانب إلى أن هناك نية لاستباق صراع أو حرب".

وقال إن "من الضروري ألا تقدم إيران وجماعة حزب الله على أعمال استفزازية، وإن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود يعزز احتمال التقديرات الخاطئة".