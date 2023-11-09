الخميس 09 نوفمبر 2023
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محافظات

تعرف على موعد إجراء القرعة العلنية للحج بمديرية أمن الدقهلية

أمن الدقهلية، فيتو
أمن الدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية، الأحد القادم، إجراء القرعة العلنية للحج بمديرية أمن الدقهلية بنادي الشرطة بالمنصورة.

 

وأوضحت وزارة الداخلية، بأن مواعيد إجراء قرعة الحج ستكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 وحتى يوم الخميس الموافق 16/11/2023.

وكشفت عن أهم الأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم في قرعة الحج 2024 في محافظة الدقهلية وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية كالتالي:

- نموذج من طلب الحج الورقي.

- تقديم جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة.

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- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لـ 6 أشهر مقبلة، وفي حال عدم سريانها يتم رفض الطلب.

- بيان بالحالة الصحية الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة، مع تحديد نوع المرض «إن وجد».

- شهادة التطعيم مسجل بها جميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا والتي تم الحصول عليها مع الجرعة التنشيطية المعتمدة «كوفيد – 19».

كما أن وزارة الداخلية خصصت عدة محافظات في كل محافظة معاد مخصص لها ومن المقرر أن تبدأ قرعة الحج ستبدأ يوم 11 نوفمبر الجاري 2023 على مدار أسبوع.

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