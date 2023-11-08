الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

غرفة شركات السياحة تعلن السماح للشركات بتلقي طلبات المواطنين لقرعة الحج

قرعة الحج السياحي،فيتو
قرعة الحج السياحي،فيتو

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رسميًا عن بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا.

فتح باب تلقي حجوزات قرعة الحج السياحي

 وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار،

Advertisements

فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة  بالموسم الماضي  فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

وناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إجراءات الحج البوابة الموحدة للحج المملكة العربية السعودية ضوابط الحج غرفة شركات السياحة قرعة الحج السياحي قرعة الحج موسم الحج وزارة الحج والعمرة وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية وزارة الحج

مواد متعلقة

السياحة تعلن أولى خطوات تنظيم رحلات الحج السياحي، اعرف التفاصيل

التفاصيل الكاملة عن قرعة الحج 2024.. طرق التقديم وشروط وإجراءات القبول والأوراق المطلوبة.. وموعد بدء تلقي الطلبات

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى قاتل تقي ناجى عروس بنها

إغلاق السفارة الأمريكية في السعودية لمدة 3 أيام لهذا السبب

آخر تطورات الحالة الصحية للعامري الفاروق (فيديو)

ميلان يحقق أرباحا طائلة بالفوز على باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يوفنتوس ينافس إنتر ميلان على التعاقد مع نجم ليفربول

ضغط تركي على إسرائيل من خلال مشاريع الطاقة لوقف إطلاق النار في غزة

وزير المالية: تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية وثالث أكبر دولة مصدرة لمصر

أيمن الرمادي يحذر لاعبي سيراميكا من مواجهة الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

2023 الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة منذ 125 ألف عام

رغم تشاؤم متابعيها على مواقع التواصل، صانعة محتوى تنقش اسم صديقها على جبينها (فيديو)

فتاة تقود سيارتها مسافة 1600 كيلومتر من أجل اختبار القيادة

"العنكبوت الفرنسي" يتسلق برج "كوبول توتال" لتوجيه "رسالة سلام"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الأربعاء 8-11-2023

رسميا، ارتفاع أسعار المعسل بداية من اليوم

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 8-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 8-11-2023

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 4 أصناف من المعسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو طلاق الشقاق وهل يقع أم لا وما مدة العدة له؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم قراءة المأموم آية فيها سجدة في الصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

أجمل الأدعية الدينية القصيرة من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية