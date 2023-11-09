الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السياحة تستحدث مستوى جديدا بنظام تأشيرات الحج المباشرة

مناسك الحج؛ فيتو
مناسك الحج؛ فيتو

أعلنت غرفة شركات السياحة عن مستوي جديد بنظام تأشيرات الحج المباشرة لقبول حجوزات المواطنين لعمل فريضة الحج هذا العام عبر تأشيرات الحج السياحي.

وقالت غرفة شركات السياحة أنه تم إقرار فرص للحج السياحي هذا العام من خلال نظام القرعة علي المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.

تأشيرات  الحج المباشر 

وأضافت الغرفة أنه نظرا لوجود عدد كبير من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة للحج وحتي يتمكن المواطن المصري من الحصول علي فرصة لتأدية الفريضة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يتضمن توفير  هذه الفرص من خلال طرح باقات لبرامج خج متعددة تناسب جميع الشرائح والمستويات ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ البرامج المتميزة بدون قيد أو شرط علي المواطن.

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موعد بدء تلقي حجوزات الحج المباشر

وأشارت الغرفة إلي أنه سيتم فتح الباب اعتبارا من الـ12 إلى 19 من نوفمبر الجاري أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لها بتنفيذ رحلات الحج هذا العام وليس عليها ملاحظات من الوزارة للتقدم بطلب علي الموقع الإلكتروني موضحا به العدد الذي تزعم الشركة تنفيذه حتي يتسني للجهة الإدارية دارسة تلك الطلبات للرد عليها.

وأعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رسميًا عن بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا.

فتح باب تلقي حجوزات قرعة الحج السياحي

 وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يأتي تماشيًا مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد.

وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم، مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار،

فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة  بالموسم الماضي  فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.

وناشدت غرفة شركات السياحة المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.

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