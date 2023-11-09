نور الطيب تتأهل لنهائي كأس إيس ماليزيا للإسكواش

الاسكواش ، نجحت بطلة منتخب مصر وأندية وادى دجلة نور الطيب المصنفة الـ6 عالميًا في التأهل لنهائي كأس "أيس ماليزيا" للإسكواش، بعد تغلبها على اللاعبة سيفاسانجاري سوبرامانيام- المصنفة الـ32 عالميًا

وفازت نور بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (10-12) (11-3) (11-1) (11-5).

وسبق أن نجحت البطلة نور الطيب في الفوز بلقب بطولة ساوث ويسترن، المقامة بولاية تكساس الأمريكية، لتحقق أول بطولة في موسم 2023/2024.

وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة.

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وتوج كريم عبد الجواد يتوج بطلًا لكأس جراسهوبر للإسكواش في سويسرا مؤخرا بعد فوزه في النهائي على الويلزي جويل ماكين 3-1، بعد أن أقصي في مباراة الدور نصف النهائي وربع النهائي الإنجليزيان مروان ومحمد الشوربجي.

نور الشربيني تفوز بلقب السيدات

كما توجت نور الشربيني بطلة للسيدات ببطولة كأس جراسهوبر للإسكواش في سويسرا بعد فوزها الكبير على هانيا الحمامي في نهائي مصري خالص 3-0.

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من ناحية أخرى، أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أنهت كافة المشكلات المتعلقة باللاعبين المصريين مع الاتحاد الدولي لكرة السرعة برئاسة المصري محمد لطفي، والاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة أحمد الخطيب.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن المبادرة تهدف إلى المحافظة على الكوادر المصرية في كافة المحافل الدولية والإفريقية والعربية؛ ولاقت ترحيبًا من الدكتور أحمد لطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة السرعة، وأحمد الخطيب رئيس الإتحاد المصرى، مؤكدين أنها تأتي حرصًا على اللاعبين واللاعبات من كافة دول العالم وخاصة أبطال العالم المصريين.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، حرص الدولة المصرية بالتعاون والتنسيق مع كافة الاتحادات الرياضية علي احترام كافة المواثيق والأعراف الدولية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلي وقوف دائمًا خلف الأبطال الرياضيين في كافة الأوقات وتلبية احتياجاتهم الفنية والمالية وتهيئة المناخ المناسب لهؤلاء الأبطال للوصول إلى منصات التتويج العالمية، وتحقيق أفضل النتائج، مع الالتزام بالضوابط واللوائح الدولية المنظمة.

وتوجه رئيس الاتحاد الدولي لكرة السرعة بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي تدخله وحرصه على مبادرات للصلح وحل كافة المشاكل مع الاتحاد المصري.

بنود الاتفاق بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة السرعة برعاية وزير الرياضة

وجاءت بنود المبادرة والاتفاق بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة السرعة كالتالي:-

1- تم الاتفاق على الالتفاف والتكاتف بين الإتحاد الدولى لكرة السرعة والاتحاد المصرى لكرة السرعة لدفع اللعبة المصرية الأصيلة للانتشار في جميع دول العالم ووصول الأبطال المصريين أبناء الإتحاد المصرى لمنصات التتويج.

2- تذليل كافة العقبات أمام مشاركة الفريق المصرى في بطولة العالم لكرة السرعة بأكبر عدد ممكن من اللاعبين واللاعبات وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين المصريين للفوز والمنافسة والحصول على الميداليات الذهبية في بطولات العالم والدولية لكرة السرعة.

3- اتفق الجميع على بدء صفحة جديدة من التعاون لإعلاء شأن لعبة كرة السرعة المصرية المنشأ وتقديم مصلحة أبنائنا من اللاعبين واللاعبات وتسهيل مشاركة اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولى للاندية والأفراد في المستقبل وذلك طبقًا للوائح الداخلية للاتحاد المصرى لكرة السرعة.

من ناحية أخرى، تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ملتقى توظيف الشباب "مشروع شباب للمستقبل" يوم 2 نوفمبر المقبل، بمركز شباب الجزيرة، من الساعة 12 ظهرا وحتى الخامسة مساء، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على توجيه الدعوة لشباب محافظتي القاهرة والجيزة الباحثين عن عمل لحضور ملتقى التوظيف الذي تنفذه الوزارة، والذي يتوفر فيه مجموعة كبيرة من الوظائف المتاحة بشركات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ملتقيات التوظيف تأتى في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضية بتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر.

وتهدف تلك الملتقيات إلى صقل الشباب بمهارات سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية، وتوفير فرص العمل لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، وكذا توفير فرص عمل للشباب من ذوى الهمم.