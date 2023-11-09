ضبط 12 طن لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر بالقاهرة
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.
حملات تفتيشية على الأسواق
و أكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وفى هذا السياق أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 12 طن لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن ومفروم وكبدة ودهون وحواووشي وهياكل ودوبريهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.
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