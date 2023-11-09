الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ضبط 12 طن لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر بالقاهرة

لحوم فاسدة، فيتو
لحوم فاسدة، فيتو

شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة علي مديرية الطب البيطرى بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

حملات تفتيشية على الأسواق

و أكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

Advertisements

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة بيطرية بالبحيرة

ضبط 119 طن لحوم وتحرير 1619 قضية خلال أكتوبر بالجيزة

وفى هذا السياق أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط  12 طن لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن ومفروم وكبدة ودهون وحواووشي وهياكل ودوبريهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الطب البيطري اللواء خالد عبد العال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خالد عبد العال محافظ القاهرة مديرية الطب البيطرى بالقاهرة

مواد متعلقة

بيطرى الشرقية: ضبط لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

تعديلات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

استياء فى الزمالك بسبب انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

قمة مصرية قطرية بالقاهرة غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 10-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع أسعار الفراخ وكرتونة البيض البلدي في الأسواق

سعر جرام الذهب، 20 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية