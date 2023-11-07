الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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محافظات

ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة بيطرية بالبحيرة

جانب من الحملة البيطرية
جانب من الحملة البيطرية بالبحيرة، فيتو

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية،تحت إشراف الدكتور هادي الجندي، وبالتنسيق مع مديرية التموين، ومباحث التموين، بحملات رقابية بمراكز رشيد وإدكو وكوم حمادة، أسفرت عن تحرير 21 محضرا متنوعا وضبط كمية من اللحوم والدواجن والأسماك واللحوم المصنعة والشحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

 

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة، نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، باستمرار، وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والمحال التجارية، وثلاجات حفظ اللحوم، والأسماك، وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين. 

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وأهابت المديرية بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أو لحوم أو مصنعات لحوم،أو مجمدات فاسدة، أو مجهولة المصدر كى يتثنى  ضبطها، وأعدامها حرصا على الصحة والسلامة العامة للمواطنين، واتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد أى مخالف.
 

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بيطري البحيرة حملة لحوم ضبط

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