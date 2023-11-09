انطلاق الدورة السابعة لمعرض Destination Africa 2023 يوم 14 نوفمبر الجاري

أعلنت جمعية المصدريين المصريين – "اكسبولينك" إطلاق الدورة السابعة من معرض Destination Africa خلال الفترة من 15/14 شهر نوفمبر الجاري ويعد المعرض اهم حدث للتبادل التجاري المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، حيث انه يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الافريقية مع المشترين الدوليين من جميع انحاء العالم تحت سقف واحد.

مشاركة 100 عارض و200 مشتري دولي

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في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك" يستعد المعرض لاستقبال عدد كبير من العارضين والمشترين في نسخته الجديدة حيث انه من المتوقع ان يشارك في المعرض أكثر من 100 عارض و200 مشتري دولي من مختلف العلامات التجارية العالمية ذات الخبرة والمعرفة الواسعة في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.وينطلق المعرض هذا العام برعاية كل من OEKO TEX و intertek كراعي بلاتيني و MEDKON LINES كراعي ذهبي فضلا عن الناقل الرسمي للمعرض شركة مصر للطيران، بالإضافة إلى رعاية البنك المصري لتنمية الصادرات لهذه النسخة.

وتكمن أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير واقتحام اسواق جديدة، فكرة المعرض الأساسية تقوم علي التعاون المشترك بين الدول الأفريقية لعرض كل منتجاتها الفريدة والقاء الضوء على مزاياها التنافسية وبالتالي تجعل منها منافس ذو بصمة مميزة في الأسواق العالمية الخاصة بمجالات صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات.

وشهد المعرض خلال السنوات الماضية نجاح ونمو ملحوظ من حيث عدد العارضين والمشترين الدوليين المشاركين فيه مما ادي الي توسيع وزيادة مساحات العرض من 2000 متر مربع في الدورة السابقة الي 3000 متر في الدورة الحالية. وبالإشارة الي أحد أكبر مؤشرات التي يمكن قياس النجاح من خلالها ان التزايد في عدد الزوار عامًا تلو الاخر ساهم بدوره في ابراز اسم Destination Africa ووضعه على خريطة المعارض الدولية كما ادي الي تعزيز الثقة بين الجهة المنظمة للمعرض ومجتمع المصدرين والمشترين.

اختراق أسواق جديدة وتحقيق فرص تصديرية مميزة

ومن جانبه صرح محمد قاسم – رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك والمفوض العام للمعرض ان انطلاق النسخة السابعة من المعرض تأتي تكليلًا للجهود المبذولة خلال الأعوام السابقة بما ضمن موقعه على خريطة المعارض الدولية، ليصبح Destination Africa مكانًا للمصنعين المصريين والأفارقة بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات الراغبين في الدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص تصديرية مميزة،ووجهة للمشترين الدوليين الراغبين الحصول على المنتجات المصرية والإفريقية عالية الجودة.

جدير بالذكر ان النسخة السابقة كانت قد شهدت نجاح كبير بمشاركة أكثر من 78 شركة مصرية وأفريقية، فضلا عن استقطاب ما يقرب من 160 مشتري دولي من مختلف انحاء العالم.