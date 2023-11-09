الرقابة على الصادرات تشارك فى المعرض الإفريقي للتجارة البينية

تنطلق النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023) بمشاركة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال الفترة من اليوم الخميس إلى 15 نوفمبر 2023 بمركز مصر للمعارض الدولية تحت عنوان تعزيز تجارة واستثمار مصر - إفريقيا في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AFCFTA).



واستضافت الدكتورة دعاء سليمة رئيس مركز تحديث الصناعة كلا من المهندس خالد نبيل مدير العلاقات العامة ورئيس فريق المعارض ونها محمد مسئول العلاقات العامة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وقد تم التنسيق بين الطرفين على العديد من الترتيبات الخاصة بالمعرض والمهام المكلفة بها الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ويأتى هذا فى ظل الاستعدادات الخاصة بالمعرض وتحت شعار (التجارة البينية الافريقية فرصتنا لبكرة).



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كما تأتى هذه الزيارة لمزيد من التعاون بين الجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ككيان واحد لصالح تيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية لدول القارة الإفريقية وتقديم كافة المساعدات لصالح المصدرين والوصول لخطة الدولة 100 مليار صادرات.



تعزيز التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية

والجدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشارك في النسخة الثالثة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية بين البلدان الإفريقية IATF2023، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، حيث تعد المشاركة في معرض التجارة البينية فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية، إلى جانب أنه محاولة لطرح الأراء والمناقشات بهدف التوصل إلى حلول للتحديات التي تواجه تعزيز التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية.

المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023

كما يعد المعرض الإفريقي للتجارة البينية 2023 حدثًا كبيرًا للبلدان الإفريقية، ويتوقع أن تبرم خلاله صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 43 مليار دولار أمريكي مقارنة بحجم صفقات بلغت قيمتها 42.1 مليار دولار خلال نسخته الأخيرة في عام 2021.



كما يعتبر “ المعرض الإفريقي للتجارة البينية” أكبر معرض تجاري واستثماري في أفريقيا، ومنصة رئيسية للمستوردين والمصدرين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من سوق واحدة تضم 1.4 مليار شخص أنشأتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مع ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3.5 تريليون دولار أمريكي.

زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية

المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء، حيث تحرص وزارة التجارة على تقديم كافة أوجه الدعم للجهات المنظمة والدول والشركات المشاركة للخروج بالمعرض بالشكل اللائق بمكانة مصر الإقليمية والعالمية، وفق بيان سابق لوزارة التجارة.

زيادة معدلات التبادل التجاري مع افريقيا

استضافة القاهرة للمعرض للمرة الثانية يعكس التزام الدولة المصرية بدفع جهود التنمية الاقتصادية الشاملة بالقارة الإفريقية من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز مشروعات التصنيع المشترك فضلًا عن العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي القاري، وأن المعرض يسهم في تفعيل اتفاقية التجارة القارية الإفريقية AFCFTA.



وتتواصل الجهود الحكومية من أجل زيادة الصادرات للخارج، حيث يجرى العمل على تنفيذ خطتين الأولى لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية وخطة أخرى لزيادة الصادرات بصورة عامة لكافة الأسواق الدولية، وتستهدف خطة أفريقيا تعميق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء والتوسع في تدشين المراكز اللوجستية بالقارة وذلك لتوفير البضائع الحاضرة في قطاعات تمتلك مصر فيها ميزة نسبية.